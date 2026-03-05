Los mensajes racistas en redes sociales crecen un 22% coincidiendo con la aprobación de la regularización extraordinaria

Infografía sobre la retirada de contenidos racistas en redes sociales. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN.

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los discursos racistas en redes sociales aumentaron un 22% en el mes de enero coincidiendo con la aprobación del Gobierno del decreto para iniciar el proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Según los datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el primer mes de año se contabilizaron 35.266 mensajes de carácter racista y xenófobo, un 22% más que en diciembre.

El análisis que Oberaxe realiza a través del Sistema FARO (Filtrado y Análisis de Odio en Redes Sociales) muestra en enero que los mensajes que deshumanizan a las personas migrantes son los más frecuentes y representan el 43% del total y los contenidos que presentan a las personas migrantes como amenaza son un 36%, ocho puntos porcentuales más que en el mes anterior.

En el 94% del contenido analizado se observa el uso de lenguaje agresivo explícito, caracterizado por insultos y amenazas graves, "con altos niveles de hostilidad dirigidas a los grupos diana".

Asimismo, del análisis de los datos se desprende una tendencia decreciente en la hostilidad referida al colectivo de personas musulmanas, con 4 puntos porcentuales menos respecto al mes de diciembre, concentrando el 14% de los mensajes de discurso de odio.

En el informe se observa un ligero descenso en los contenidos que incitan a la violencia, que pasan del 57% en diciembre al 54% en enero. El ámbito económico supone un 18% de los episodios que suscitan el discurso de odio en redes sociales.

En el ámbito deportivo, que concentró el 17% de los contenidos analizados, la celebración de la Copa Africana de Naciones dio lugar a un volumen significativo de mensajes con discurso de odio. Parte de estos contenidos surgieron a partir de las retransmisiones de los partidos.

Durante el mes de enero, el 57% de los contenidos de odio detectados por el sistema FARO fueron retirados por las plataformas, lo que representa un descenso respecto al mes anterior (62%). A través de la vía trusted flagger (verificador confiable) las plataformas retiraron el 41% de los contenidos reportados, lo que supone un incremento de tres puntos porcentuales respecto al mes de diciembre de 2025.

El boletín de Oberaxe refleja que el 89% de contenido racista y xenófobo retirado por TikTok es la tasa más alta de retirada de contenido, frente a Instagram donde solo el 16% de los contenidos acabaron siendo eliminados. Por su parte, Facebook lo hizo con el 18% de los mensajes que le fueron reportados, YouTube con el 25% y X retiró el 84% de los contenidos notificados, frente al 67% en diciembre.