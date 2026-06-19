Migraciones convoca ayudas de 20,3 millones de euros para proyectos de extranjería y lucha contra el racismo

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la inversión de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT
La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la inversión de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT - Carlos Luján - Europa Press
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Publicado: viernes, 19 junio 2026 10:16
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MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado subvenciones por un importe máximo de 20,3 millones de euros para financiar proyectos de interés general en materia de extranjería destinados a la defensa de los derechos humanos de los extranjeros y a favorecer la convivencia y la cohesión social.

Según una resolución de la Dirección General de Gestión Migratoria publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas se dirigen a entidades u organizaciones no gubernamentales.

La resolución establece dos líneas de financiación. La primera, cofinanciada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), está orientada a proyectos de sensibilización y prevención contra el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia, así como a iniciativas centradas en la violencia de género en todas sus manifestaciones -incluida la mutilación genital femenina- y la trata de seres humanos, tanto para víctimas como potenciales víctimas y sus descendientes.

En este bloque también se incluyen proyectos dirigidos específicamente a grupos concretos para la orientación y el asesoramiento en la lucha contra el racismo y la xenofobia, los delitos de odio, la trata y la violencia de género.

La segunda línea, financiada exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se destina a proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles vinculados a estas actuaciones.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOE, para presentar sus solicitudes, es decir, hasta el viernes 3 de julio.

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