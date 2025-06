Migraciones sobre la ILP de regularización de migrantes: "Nuestra voluntad es que salga adelante. Es una oportunidad"

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, ha mostrado este lunes su "voluntad" para que salga adelante la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a más de medio millón de migrantes.

"No voy a rehuir ninguna de las cuestiones, porque además estamos en esta casa y ahora mismo estamos hablando sobre ella con los distintos grupos parlamentarios y nuestra voluntad es que salga adelante. No solamente por el respeto al inmenso número de firmas que están detrás, por las entidades que están detrás, sino porque creemos que es una oportunidad para nuestro país. Y que no es incompatible, en absoluto, con la ley (de Extranjería)", ha asegurado Cancela en la jornada para presentar el Informe Anual CEAR, en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha puesto de manifiesto en relación a la situación de irregularidad en la que quedan los solicitantes de asilo en el Reglamento de Extranjería, que entró en vigor el 20 de mayo. "Lo que intentamos fue establecer una medida que ayudara a no profundizar en el perjuicio. Por tanto, tendremos que trabajar en otros frentes para intentar resolverlo. Y se me viene a la cabeza la Iniciativa Legislativa Popular", ha señalado.

En cuanto a los menores migrantes solicitantes de asilo, Cancela ha asegurado que el ministerio que dirige Elma Saiz va a "responder" a las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo. "No es un sistema que esté pensado para acoger menores, el sistema es otro, que es lo que garantiza la cobertura y sobre todo el permitirle ese interés superior del menor que esté con las condiciones, los procedimientos, las entidades cualificadas, etc. Pero bueno, no será por nosotros que no facilitemos el que eso pueda ser", ha expuesto.

Asimismo, ha instado a no pensar "solamente" en medidas puntuales "para intentar resolver un problema cuando el problema sigue y sigue existiendo una situación de vulnerabilidad para los menores".

También se ha referido a las medidas extraordinarias de protección para migrantes afectados por la dana de Valencia. Estas ha recalcado que han sido "un absoluto impacto positivo" para los beneficiados.

Así, ha detallado que, con datos de a 13 de junio, 30.000 personas han presentado su solicitud para poder obtener la autorización. En total, ha precisado que llevan resueltos el 86% y que el 97% de estas resoluciones son positivas. Además, ha añadido que las restantes las resolverán "de manera inmediata".

Si bien, ha agregado que las que no se han admitido ha sido fundamentalmente porque no pudieron acreditar los antecedentes penales. En todo caso, ha explicado que a aquellos países que tardan más en aportar esta información, se les ha dado dos meses más para que puedan aportarlos.

Igualmente, la secretaria de Estado de Migraciones ha dicho que, tanto España como Europa, tienen que definirse qué son ante el mundo, ante todo lo que está ocurriendo sobre la política migratoria, que "se ha desplazado hacia una visión más de seguridad que de derechos humanos".

LLAMA A "HUMANIZAR" LA POLÍTICA MIGRATORIA

"Es necesario también humanizar la política migratoria y sobre todo hacer hincapié en que estamos hablando de personas, no estamos hablando de números", ha recalcado.

Finalmente, en cuanto a la implementación del Pacto europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor en junio de 2026, Cancela ha explicado que el Gobierno ha mandado una primera propuesta y se ha reunido con la Comisión Europea, pero que tiene que "seguir trabajando". "Seguiremos trabajando en esa mirada, pero también intentando que haya un equilibrio entre el concepto de seguridad y el concepto de derechos humanos. A mí incluso me gustaría que se inclinara más hacia una de las partes. Lucharemos por que eso sea así", ha apuntado.