Una ONG de Ceuta reparte más de 12.000 comidas entre migrantes desde la entrada masiva

Varios trabajadores y voluntarios, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos.- Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

CEUTA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ONG ceutí Luna Blanca ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada masiva desde Marruecos.

Solo durante la jornada del domingo, los trabajadores y voluntarios de la entidad distribuyeron alimentos a más de 4.500 personas, según han trasladado desde la ONG este lunes a Europa Press.

"Ahora mismo se trata de atender la emergencia", ha resumido la trabajadora social y portavoz de la organización, Halima Ahmed, a esta agencia, que se ha personado en las instalaciones de Luna Blanca este mediodía, cuando el personal de cocinas preparaba varias ollas enormes de pasta con tomate.

La sede de la ONG, ubicada en los bajos de la mezquita Sidi Embarek, lucía a las 13.00 horas repleta de voluntarios que cargaban los palés recién llegados con miles de bolsas de magdalenas y cartones de leche.

En la cocina, las empleadas de la organización trabajaban codo con codo con las voluntarias para preparar fiambreras de comida que después los encargados del reparto debían transportar a las zonas donde se ubican los "entre 3.000 y 5.000" migrantes que, según el presidente de Ceuta, Juan Vivas, aún deambulan por la ciudad.

El punto de entrega principal es el polígono del Tarajal, ubicado junto a la frontera con Marruecos por la que el pasado jueves no cesaba la entrada de personas de manera irregular, hasta sobrepasar las 50.000.

Hasta allí trasladan el Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a las centenares de personas migrantes que interceptan por las calles.

En estos momentos, la zona industrial alberga a centenares de migrantes de todos los perfiles. Como Halima Ahmed se encarga de señalar, la entrada masiva ha estado protagonizada por personas "de todo tipo".

"Hay niños, familias, mujeres, niñas... Hay de todo. Están todos juntos", ha enunciado. Una situación que, según ha recordado, contrasta con la vivida durante la crisis de 2021.

COLABORACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

Buena parte de los alimentos que entrega estos días Luna Blanca han llegado a su sede gracias a la colaboración de la Consejería de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma.

"Todo lo que se ve en la entrada, las galletas, la leche y las magdalenas, ha sido gracias a Servicios Sociales", ha explicado el vicepresidente de la ONG, Mustafa Mohamed.

La Consejería ha procurado a Luna Blanca un total de 39 palés de alimentos, cada uno de ellos con más de 700 litros de leche, según han informado desde la entidad. Esto supone que la donación de leche supera los 28.000 litros.

También deben su stock a la "ayuda de los proveedores", grandes supermercados españoles, que han aceptado "fiar" las compras dado que la organización atraviesa una situación económica complicada.

Halima Ahmed ha explicado que sus proveedores llevan mucho tiempo trabajando con ellos y que, ante una emergencia de estas dimensiones, han aceptado seguir suministrando alimentos, aunque no les puedan ser abonados de inmediato.

La portavoz recuerda que la ONG tuvo que cerrar hace más de dos meses su comedor social por falta de recursos económicos, después de mantener durante meses un servicio que repartía entre 400 y 500 comidas diarias a personas vulnerables de Ceuta por medio de su comedor social.

Aun así, la entidad decidió volver a poner en marcha un dispositivo extraordinario al producirse la entrada masiva. "Ante esta situación humanitaria tenemos que ponernos las pilas y ayudar, porque para eso estamos", ha afirmado Ahmed.