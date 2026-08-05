ONG exigen por carta al Gobierno la "atención inmediata" y "pronta identificación" de los menores llegados a Ceuta

Varias personas se asean en las duchas públicas, en la playa del Trampolín, a 5 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones de infancia han enviado sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a los ministros de la Presidencia, Interior, Defensa, Infancia y al delegado del Gobierno en Ceuta para pedir que se "priorice la atención inmediata a todas las niñas, niños y adolescentes que han llegado a Ceuta desde Marruecos" y "su correcta y pronta identificación".

En la misiva, firmada por la Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, Asociación Elín, Asociación EXMENAS, Asociación Pro Derechos Humanos España, Coordinadora de Barrios para el seguimiento de Menores y jóvenes, Extranjeristas en Red, Servicio Jesuita de Migrantes y Save the Children, entre otras, exigen que se proporcione a los menores "un lugar digno y seguro", y que "se cubran sus necesidades básicas de alimentación, alojamiento y atención sanitaria".

También reclaman que se realice una "evaluación individualizada" de sus circunstancias para "detectar posibles necesidades específicas de protección, incluyendo aquellas relacionadas con la solicitud de protección internacional, trata u otras situaciones de especial vulnerabilidad".

Además, consideran necesario asegurar que reciben información comprensible, asistencia jurídica especializada e interpretación cuando sea necesario.

Asimismo, ante las denuncias realizadas por organizaciones de derechos humanos sobre la realización de repatriaciones de niñas y niños sin las mínimas garantías exigibles, las organizaciones de infancia recuerdan que "es contrario al ordenamiento jurídico expulsar niñas y niños de manera automática en contra de su voluntad".

Así, precisan que cualquier decisión debe adoptarse tras escucharlos, valorar su situación individual y determinar cuál es la solución que mejor responde a su interés superior. En caso de se opongan, señalan que la repatriación solo podrá realizarse siguiendo el procedimiento legalmente establecido, cumpliendo con todas las garantías, incluido su derecho a oponerse en sede judicial, garantizando la asistencia letrada independiente y analizando las circunstancias en su país de origen.

También apuntan que es fundamental identificar a todos los menores para poder localizar a sus familias y advierten de que en caso de proceder a su repatriación si ese fuese su interés superior, "en ningún caso" puede consistir "en la mera entrega a las autoridades marroquíes".

Además, remarcan que las niñas y niños en situación de desamparo deberán ser inscritos de forma automática en el Registro Menores Extranjeros No Acompañados y automáticamente tutelados.

Por otro lado, las organizaciones subrayan la importancia de "respetar el principio de presunción de minoría de edad y que, en caso de duda, sean considerados como menores de edad".

Al mismo tiempo, piden que se habiliten los espacios que sean necesarios en la ciudad autónoma, así como que se refuerce la coordinación entre las distintas administraciones implicadas y se activen los mecanismos de cooperación entre comunidades autónomas.

Igualmente, muestran su "preocupación" por la situación de las personas que permanecen en las inmediaciones del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y de la playa de la ciudad autónoma, entre las que, según advierten, podrían encontrarse niñas, niños y adolescentes aún no identificados y otras personas en situación de especial vulnerabilidad.

Asimismo, reclaman que se garantice "de forma inmediata" el acceso a agua, alimentos, atención sanitaria y el resto de la asistencia humanitaria necesaria y alertan de que es "especialmente preocupante la situación de vulnerabilidad de las niñas que se encuentran en situación de calle sin recibir protección".

Finalmente, las organizaciones recuerdan a "las más de 140 personas fallecidas" y trasladan sus condolencias a sus familiares.