Organizaciones de apoyo a migrantes exigen vivienda digna para los afectados por el desalojo en Badalona (Barcelona)

Unos 50 desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona pasan la Nochebuena bajo el puente de la carretera C-31, el 24 de diciembre de 2025 en (Barcelona, Cataluña, España)

El movimiento 'Regularización Ya' y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han exigido una vivienda digna para los afectados por el desalojo del antiguo instituto B9 en Badalona (Barcelona).

En este sentido, una de las portavoces del movimiento 'Regularización Ya', Victoria Columba, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la situación en Badalona era "una tragedia anunciada y planificada por acción u omisión de todas las Administraciones".

Asimismo, ha denunciado que se trata del "macrodesalojo más grande de la historia de España y Cataluña" y ha añadido que no podía resolverse con un "microoperativo" de Cruz Roja de tres horas que trasladó a algunas personas a lugares "alejados y provisionales", sin cubrir las necesidades pactadas previamente. Como resultado, ha apuntado que la mayoría de los afectados regresó al puente donde estaban antes.

También ha destacado que la Generalitat actuó una semana después, tras la reapropiación de Can Bofí por 20 personas desalojadas y una manifestación de apoyo de "500 personas". Sin embargo, ha criticado que los realojos pactados para dos meses y medio se encontraran "lejos" de Badalona, ya que el albergue disponible en la ciudad había sido cerrado tiempo atrás por decisiones políticas locales, dejando sin alternativas cercanas a las personas afectadas.

Igualmente, ha pedido tener en cuenta que Cruz Roja no es una ONG de "confianza", especialmente entre menores extutelados; el racismo inmobiliario, que impide a muchas personas con empleo acceder a alquileres; y la falta de transporte hacia las plazas disponibles en Girona, Lleida y Tarragona, lo que dificultó que los afectados pudieran acceder a las soluciones ofrecidas.

De la misma manera, ha recalcado la labor de las organizaciones "antirracistas" y de sindicatos de defensa de la vivienda, quienes han "sostenido la vida" de los afectados que se encuentran en la calle.

Además, ha reclamado atención para los afectados "de forma inmediata" por parte de los servicios sociales municipales, "garantizándoles en todo momento una alternativa habitacional" y derivándoles a los recursos correspondientes en función de sus necesidades específicas.

Finalmente, Columba ha reclamado la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas extranjeras, actualmente estancada en la Cámara Baja. "Y si el Gobierno quiere lo puede hacer por Real Decreto ya que las aritméticas del Congreso no han sido su fuerte durante su legislatura", ha apuntado.

Por su parte, CEAR ha expresado en declaraciones a Europa Press su "absoluta condena" a la situación que están viviendo decenas de personas migrantes en Badalona, "cuya situación de sinhogarismo se ha visto agravada tras el desalojo del instituto en el que habitaban".

CONTRIBUYE A LA "CRIMINALIZACIÓN" DE MIGRANTES

La organización considera que esta acción "responde a una radicalización de la política migratoria, xenófoba y racista, que contribuye a la criminalización de las personas migrantes, vulnera los derechos y castiga a quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad".

Además, ha reiterado el derecho de todas las personas a una vivienda digna y ha advertido de que "una de las consecuencias más peligrosas de este tipo de decisiones políticas es la ruptura de la convivencia y de la paz social".