CEAR y Accem aplauden el discurso de León XIV en el Congreso sobre migración, con la dignidad humana "en el centro"

Archivo - Un cayuco con 73 personas, antes de llegar al muelle de La Restinga, a 24 de octubre de 2025, en la isla de El Hierro, Islas Canarias (España). - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Accem han aplaudido el discurso del Papa León XIV en el Congreso de los Diputados en lo relativo a la migración, con la dignidad humana "en el centro".

En este sentido, la directora general de CEAR, Mónica López, en declaraciones a Europa Press, ha compartido el mensaje del Pontífice de que las políticas migratorias tienen que basarse en las personas, así como en las causas de la migración. A su juicio, ha sido un discurso "en la línea" con lo que ha señalado el Papa en anteriores ocasiones.

Además, López ha celebrado que la migración ocupe un importante papel en la agenda del Pontífice, que visitará Canarias el jueves y conocerá la realidad migratoria. En concreto, el Papa viajará de Barcelona a Gran Canaria y, al día siguiente, a Tenerife.

Por su parte, Accem, en declaraciones también a Europa Press, ha destacado que el Papa "haya puesto en valor la gravedad de las causas que hacen que las personas tengan que migrar y la importancia de darles respuesta", algo con lo que la ONG se siente "plenamente" identificada. Del mismo modo que con "la necesidad de que existan vías legales y seguras para que las personas no tengan que jugarse la vida en peligrosas y mortíferas rutas migratorias, como la canaria".

Además, ha abogado por "fomentar una acogida destinada a la integración frente al auge del señalamiento y criminalización de las personas migrantes y refugiadas". "Desde Accem agradecemos que el Papa ponga en el centro del discurso la dignidad humana de las personas migrantes y la paz y el diálogo frente a la agresión y polarización", ha apuntado.

"MÁS ALLÁ DE LA MERA GESTIÓN DE FLUJOS"

El Papa ha ofrecido este lunes un discurso a diputados y senadores en el Congreso de los Diputados, donde ha avisado de que "el trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional" y "exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos".

En este sentido, ha afirmado que de ahí nace una "doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración".

"Numerosos hombres, mujeres y niños se ven obligados, por circunstancias muchas veces dramáticas, a partir de sus comunidades y dejar atrás seres queridos, historias y vínculos. Esta realidad rebasa cualquier lectura puramente demográfica o económica: constituye una cuestión eminentemente moral y jurídica. Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos", ha aseverado.

León XIV también ha lamentado el "altísimo coste" de esta realidad "tantas veces escondida o ignorada" y, ante las mafias que trafican con estas personas, ha reclamado "fortalecer" el "rescate y la asistencia a las víctimas". A su vez, ha exigido una respuesta institucional "cercana, justa y coordinada" en las "fronteras" para que dejen de ser "lugares de abandono" y se conviertan en "espacios de protección responsable de la dignidad humana".