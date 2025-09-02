Pilar Alegría acusa al PP de "blanquear" los discursos de odio de Vox: "No podemos copiar esos discursos de xenofabia"

(I-D) La ministra Portavoz, Pilar Alegría; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha acusado al Partido Popular de "blanquear" los discursos de odio de Vox.

"A la ultraderecha y a sus discursos de odio se les combate con datos, con información clara, con información veraz. Desde luego no se les combate blanqueándola, que es como está haciendo el PP", ha criticado este martes Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En este sentido, ha asegurado que "cuando blanqueas a la ultraderecha y blanqueas esos discursos de odio, lo que provocas es que esa ultraderecha crezca". "Y lo estamos viendo, desgraciadamente, en la posición que está manteniendo el Partido Popular. Y, además, ya lo lleva practicando desde hace una serie de meses", ha advertido.

"Cuando un partido como el Partido Popular tiene, por un lado, un problema serio de liderazgo, y, por otro, tiene ese deseo constante, ese complejo constante, de querer copiar las formas y el fondo del producto original que es Vox, te lleva a adoptar una posición de oposición destructiva en todo, también en materia de migración, como estamos viendo", ha lamentado.

La ministra portavoz ha rechazado la "falta de absoluta irresponsabilidad" de dirigentes autonómicos "que señalan e incriminan directamente a todos los jóvenes migrantes".

Así, ha puesto como ejemplo que, en el caso de Madrid, en lo que va de año "se han cometido presuntamente 256 violaciones". "Solamente hemos escuchado hablar y señalar en el caso de una. Por tanto, por favor, responsabilidad y seriedad. No podemos copiar esos discursos de odio, de xenofobia, porque esos discursos de odio siempre terminan generando actitudes de odio", ha concluido Alegría.