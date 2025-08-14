El PP dice que el Gobierno debería dar "respuesta e interesarse" por la situación migratoria en Baleares

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha señalado que el Gobierno debería dar "respuesta e interesarse" por la situación migratoria en Baleares, ante las llegadas de migrantes de forma irregular a las islas de estos últimos días.

"El Gobierno de Sánchez en materia migratoria lo que tendría que estar haciendo ahora mismo es dar respuesta e interesarse por la situación migratoria que está viviendo Baleares en los últimos días y es que han llegado más de 700 personas en pateras a las costas de esas islas. Ahí al Gobierno de Sánchez ni está ni se le espera", ha asegurado Fúnez este jueves en declaraciones a medios.

En este sentido, Baleares ha recibido hasta mediados de agosto cerca de 3.800 migrantes, una cifra que el año pasado no se alcanzó hasta noviembre, mientras que en comparación con el mismo periodo de 2024 la cifra es aproximadamente un 80% superior. Además, desde este lunes, han llegado a las islas más de 600 migrantes.

Fúnez se ha expresado así después de ser preguntada por la moción del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia), que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las misma.

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado.

En esta línea, la 'popular' ha indicado que el PP es un partido "profundamente constitucionalista". "Y ser un partido que defiende la Constitución significa ser un partido que defiende un Estado a confesional como se garantiza en nuestra Constitución", ha explicado.

Además, ha recalcado que en Jumilla "no se vetó a ninguna práctica religiosa", ni "ningún rito religioso, sino que "de lo que se habló fue un cambio en la normativa municipal para que unos espacios que se dedican al deporte se dediquen solo y exclusivamente a ese tipo de actividades". Todo lo demás es relato, relato y falta de gestión", ha subrayado.