PP reprocha al Gobierno que no diga el número de migrantes a regularizar y Saiz le afea que se ponga "del lado de Vox"

La ministra de Incusión, Elma Saiz, durante pleno en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PP Sofía Acedo ha reprochado al Gobierno que no informe sobre el número de migrantes que regularizará a través del decreto que entra este jueves en vigor a lo que la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha respondido reprochándole que su partido se "haya puesto del lado de Vox"

"El Partido Popular tenía que elegir y podía elegir estar lado de la Iglesia Católica, al lado de la gente, de las entidades sociales y de la memoria como país emigrante que fuimos en su día y ha elegido estar al lado de Vox", ha argumentado Saiz en la sesión de control al Gobierno ante la pregunta de la dirigente del PP en la que le ha reclamado que "aclare cuál es la cifra real de inmigrantes que van a regularizar".

Ante la falta de cifras aportadas por parte de la Ministra, Acedo ha recurrido a un dato que ha atribuido a la policía "de 1,3 millones de inmigrantes irregulares". "Una regularización masiva, inhumana, insegura e insostenible, sin justificación económica, sin evaluación de impacto en los servicios públicos, sin mecanismos de control y sin memoria presupuestaria", le ha reprochado Acedo a la titular de Inclusión.

La diputada del PP ha acusado además al Gobierno de Pedro Sánchez de "premiar con papeles y sin control" a inmigrantes que llegan a España "con órdenes de expulsión, que se quedan y reinciden".

Para la dirigente popular, el decreto "no es convicción es pura conveniencia". "Otra operación política más, han utilizado el aborto, la eutanasia y ahora también a los inmigrantes", ha continuado la diputada popular que ha calificado la actuación del Ejecutivo de "impúdica supervivencia".

Ante esta acusaciones, Sáiz ha defendido la regularización porque "hoy hay más gente con derechos, más gente feliz, con esperanza y sin miedos". En su opinión, "lo indignante es lo desubicado que está el PP" a quien le ha cuestionado que "haya ido a Europa a criticar al país, a manchar su nombre".

Ha sustentado, además, el proceso en las "cifras históricas" de afiliados a la Seguridad Social. "Estamos liderando el crecimiento de la zona euro, estamos mejor preparados frente a la complicada situación internacional". De lo que según Saiz está necesitada España es de "una oposición a la altura y responsable".