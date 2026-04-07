Rego informará mañana a las CCAA sobre las plazas mínimas de las que deben disponer para acoger a menores migrantes

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una reunión, en el Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Juventud e Infancia informará este miércoles a las comunidades autónomas sobre el número de plazas mínimas de las que deben disponer para la acogida de menores migrantes solos.

Así se desprende del orden del día de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, al que ha tenido acceso Europa Press.

La reunión se celebrará este miércoles en la Sede del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y estará presidida por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

En concreto, según el orden del día, está previsto que las CCAA reciban "información sobre el Real Decreto por el que se aprueba la capacidad ordinaria de los sistemas de protección para la adecuada protección y tutela de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas".

Según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press, este real decreto es una actualización del decreto que ya se aprobó el año pasado, con idéntico procedimiento, y su paso por la Conferencia Sectorial es meramente informativo y, posteriormente, deberá ser aprobado en Consejo de Ministros.

El orden del día también incluye la presentación del Informe de Evaluación Anual sobre la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y Adolescencia 2023 y 2024.

Asimismo, el Ministerio y las CCAA abordarán el estado de implantación del modelo Barnahus en España y los próximos pasos a dar.

El modelo Barnahus, 'Casa de los niños y las niñas' en islandés, es un modelo de atención integral donde todos los departamentos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al menor desde la perspectiva de infancia.