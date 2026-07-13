Saiz defiende que la integración de los inmigrantes comienza "el día que llegan a España", no cuando obtienen papeles

El vicerrector de Calidad de la Universidad Complutense de Madrid, Miguel Ángel Sastre, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz Delgado, y la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que el proceso de integración de las personas inmigrantes "no comienza cuando obtienen la regularización o la nacionalidad", sino "el día que llegan a España".

Saiz, durante su intervención en uno de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madird en San Lorenzo de El Escorial, ha subrayado que esta labor requiere "políticas públicas deliberadas" y ha recordado la puesta en marcha del nuevo Plan de Integración y Ciudadanía dotado con más de 500 millones de euros, que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez el pasado 30 de junio, para garantizar la "igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos".

En este sentido, ha remarcado que "quien trabaja, cotiza y contribuye forma parte del progreso de España, haya nacido donde haya nacido", situando el empleo como la columna vertebral de su política migratoria. Además ha aportado datos para sostener que la migración es una "realidad estructural" indispensable para la prosperidad nacional.

CAÍDA DE LA RENTA POR HABITANTE

Según ha detallado, España cuenta ya con 3,4 millones de trabajadores extranjeros cotizando a la Seguridad Social, lo que representa el 15,4% del total de afiliados. La ministra ha advertido de que, según estimaciones de la Oficina Nacional de Prospectiva, una reducción drástica de los flujos migratorios podría provocar una caída del 22% de la renta por habitante.

"Sin la migración no podríamos sostener ni el crecimiento, ni el empleo, ni el Estado de bienestar", ha afirmado tajante, recordando que organismos como el Banco de España vinculan el 80% del crecimiento del PIB entre 2019 y 2024 a la contribución de la población inmigrante.

PROCESO DE REGULARIZACIÓN

Respecto al proceso de regularización extraordinaria, la titular de Migraciones ha recordado que hay más de 620.000 expedientes en tramitación. Saiz ha destacado que el mismo día que finalizó el plazo de solicitudes ya se contabilizaron 160.000 altas en la Seguridad Social de personas inmersas en este proceso.

La ministra ha defendido la eficacia de estas medidas señalando que la irregularidad solo genera "vulnerabilidad" y fomenta la economía sumergida, mientras que la regularización incrementa la recaudación fiscal y reduce la informalidad.

Finalmente, Saiz ha hecho un llamamiento a combatir los bulos y prejuicios que "anidan" en el debate público. Ha instado a los ciudadanos a mantener un "pensamiento crítico" frente a los contenidos que llegan a los dispositivos móviles, denunciando que colectivos de origen africano o musulmán son "dianas frecuentes de discursos de odio" en entornos digitales.