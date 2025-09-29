Saiz dice que postulados del PP "empobrecen al país" y responde: "El 83% de hogares que perciben el IMV son españoles"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante un encuentro en la sede del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a 29 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este lunes que los postulados del PP "empobrecen al país" y ha asegurado que "el 83% de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital (IMV) son españoles".

"Y en lo que tiene que ver con los postulados del Partido Popular y su manera de ver la vida, empobrece a nuestro país y nos hace ser un país cerrado, si siguiéramos sus mensajes, y, además, a quien viene a nuestro país, hace creer que no son bienvenidos", ha señalado la ministra en declaraciones a medios en la sede del Ministerio al referirse a las propuestas del PP en materia de migración.

En este sentido, la ministra ha dicho que "estas propuestas, si es que se pueden llamar propuestas", muestran "un total desconocimiento" porque "forman parte de la política migratoria del Gobierno de España".

Igualmente, Saiz ha denunciado que el líder de los 'populares' afirme que las personas inmigrantes vienen a España "a cobrar una paguita del Estado". "El 83% de los hogares que perciben el Ingreso Mínimo Vital son hogares de españoles y en el resto hay importante presencia de menores. Y, además, para acceder al Ingreso Mínimo Vital hace falta una residencia legal de más de un año en España. También, para el conjunto de prestaciones de la Seguridad Social es necesaria una carencia y una residencia en nuestro país", ha argumentado.

En esta misma línea, ha acusado al PP de haber comprado "absolutamente" el marco de Vox, al "vincular migración con delincuencia". "Y miren, voy a ser muy clara, el que delinque es el delincuente, y sobre el delincuente cae todo el peso de la ley", ha subrayado.

Además, la ministra ha explicado que la legislación, en casos de delito grave o en casos de multireincidencia, prevé la expulsión y ha añadido que el no tener antecedentes penales "es uno de los requisitos para acceder a las diferentes vías de acceso a la documentación".

También ha recalcado que el 94% de las llegadas a España son por vías regulares y ha agregado que el Reglamento de Extranjería y la normativa española "ofrece un amplio abanico de posibilidades ordenadas, reguladas y seguras que están teniendo su éxito".

CRITICA QUE EL PP NO HAGA REFERENCIAS A LA HUMANIDAD

En este sentido, ha criticado que entre las propuestas del PP no exista "ninguna referencia a la humanidad, a la atención humanitaria", en referencia a la situación de Gaza.

En cuanto al "visado por puntos" por el que apuesta el PP para controlar la migración, Saiz ha señalado que se trata de una normativa que "no acompaña" a la europea, ni a los valores constitucionales, así como tampoco al ordenamiento jurídico español. Además ha dicho que "redunda en una clara discriminación".

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes que se esté "pervirtiendo el sistema" con la inmigración ilegal en España y con "un montón de personas" en el país que están "deambulan por las calles sin oficio ni beneficio".

Ante estas declaraciones, Saiz ha añadido que Ayuso demuestra que "ha perdido absolutamente el rigor y el más mínimo respeto a la humanidad y a los derechos humanos".

De la misma manera, se ha comprometido a combatir la "cruzada" del PP contra la política migratoria del Gobierno "por tierra, mar y aire".

Respecto al pacto PSOE-Junts para traspasar las competencias migratorias a Cataluña, Saiz ha llamado a analizar y a llevar a cabo "una lectura sosegada del conjunto de la norma".

EL IMPACTO DE LA MIGRACIÓN EN LA ECONOMÍA

La ministra hecho estas declaraciones tras conversar con el premio Nobel de Economía David Card sobre el impacto de los movimientos migratorios en la economía en el conversatorio 'El círculo vicioso de la xenofobia'.

"En nuestra política migratoria, combinamos la evidencia científica, que nos aporta certidumbre sobre los beneficios de la población migrante, y el respeto a los derechos humanos, que no podemos cuestionar. Por eso son tan interesantes los estudios de David Card, que lleva más de 40 años estudiando el fenómeno migratorio en la economía y recogiendo datos reales", ha asegurado Saiz.

El premio Nobel ha estudiado casos reales de movimientos migratorios en el ámbito de la economía laboral. Uno de sus trabajos más famosos se centró en el "éxodo del Mariel", por el que llegaron más de 100.000 cubanos al sur de Florida en 1980. Card, con los datos registrados tras su llegada, demostró que un aumento drástico de inmigrantes no afectó negativamente los salarios ni las tasas de desempleo locales, ni siquiera para los trabajadores de menores ingresos.

"En temas migratorios, donde se genera un debate interesado, la evidencia científica cobra una importancia especial. Los datos son muy importantes porque vemos que hay formaciones que "juegan" con la percepción de los ciudadanos al difundir bulos", ha dicho Saiz en el conversatorio.

En otro de sus trabajos, por ejemplo, David Card, en este caso junto a Giovanni Peri, demostró que los inmigrantes tienden a ocupar puestos complementarios a los de los trabajadores nativos en lugar de competir directamente por los mismos empleos.

"No se nos olvida que antes de que un latinoamericano o un senegalés vinieran a España, antes de que nuestros hijos emigraran a Reino Unido o Alemania, nuestros padres, madres, abuelos y abuelas se fueron huyendo de una guerra y una dictadura, y su memoria aún forma parte de la historia reciente de muchos países como Suiza, Argentina o Marruecos. Ser españoles no nos hace más especiales que un migrante porque fuimos, somos y seremos migrantes", ha concluido la ministra.