Saiz sobre la regularización extraordinaria de migrantes: "Estamos regularizando personas, no capitales opacos"

La ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado este martes que el Gobierno está "regularizando personas, no capitales opacos".

"Nosotros estamos regularizando personas, no capitales opacos, como hicieron otros gobiernos", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, preguntada por la 'prioridad nacional' pactada entre PP y Vox, sobre la que ha avisado de que estarán "muy vigilantes".

En este sentido, Saiz ha tildado de "siniestra" la 'prioridad nacional' del PP y Vox, que, además, ha dicho que es "inconstitucional" y que está "basada en mentiras". Una de ellas, ha señalado que es que los extranjeros que acceden a la regularización "vienen a pedir ayudas públicas". "La principal herramienta que protege contra la exclusión, el Ingreso Mínimo Vital, el 83% de los perceptores son españoles", ha recalcado.

Por otro lado, Saiz ha negado que estas personas vayan a "colapsar" la sanidad pública y ha explicado que, según datos de las comunidades autónomas, "hacen un uso muy menor" de la misma, "seguramente porque son personas en edad joven, en edad de trabajar".

En esta misma línea, respecto al acceso a la vivienda, la ministra ha indicado que las ONG que trabajan con extranjeros denuncian que estas personas "sufren muchísimo más" la sobreocupación. También ha destacado que aceptan "cláusulas racistas y xenófobas".

Finalmente, ha asegurado que las "prioridades nacionales" son "la vivienda, el empleo, el acceso a los servicios públicos, a la educación pública, a la sanidad pública, la paz, la lucha contra el racismo y la xenofobia".