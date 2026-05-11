CC pide al Gobierno una cumbre "urgente" con las CCAA antes de la entrada en vigor el Pacto Europeo de Migración y Asilo

La diputada de Coalición Canaria Cristina Valido durante una sesión plenaria en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha registrado una pregunta escrita al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para reclamar al Gobierno una reunión "urgente" con las comunidades autónomas antes de que entre en vigor el próximo 12 de junio el Pacto Europeo de Migración y Asilo.

En concreto, ha pedido información sobre "los protocolos, los recursos y los mecanismos concretos" de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

Según ha recordado CC, el Gobierno de Canarias, junto al del País Vasco, ha denunciado públicamente que el Ejecutivo central aún no haya convocado a las autonomías para informarles sobre el modo en que dicho acuerdo será aplicado en sus respectivos territorios.

Así, ambas administraciones han expuesto que las comunidades autónomas "no pueden quedar al margen de este proceso, ya que serán sus territorios y sus sistemas sanitario y educativo los que absorberán las principales tensiones derivadas de su aplicación, con especial incidencia en Canarias".

Valido ha detallado en el texto de su iniciativa la situación de "vulnerabilidad" que esta realidad genera para Canarias por su condición de principal frontera sur de los flujos migratorios procedentes del África subsahariana a través de la ruta atlántica, considerada "una de las más letales del mundo".

También ha criticado que los contactos mantenidos por el Gobierno de Canarias con la Dirección General de Asuntos de Interior de la Comisión Europea "no han permitido despejar las dudas existentes". En esta línea, ha advertido de que "todavía no se han concretado protocolos ni criterios claros sobre el funcionamiento del reglamento de triaje, sobre qué centros se habilitarán o sobre la disponibilidad de recursos estables que garanticen una gestión estructural de los flujos migratorios".

En su pregunta, Valido ha destacado el "progresivo deterioro" de la situación política y de seguridad en el Sahel, especialmente por los conflictos armados en Malí, que ha explicado que están generando nuevos desplazamientos migratorios con destino a las islas.

En este contexto, ha expuesto que la ruta atlántica se está desplazando hacia el sur, hacia países como Gambia y Senegal, lo que implica travesías "de mayor duración y riesgo". "El propio Gobierno de Canarias ha advertido de la probabilidad de un repunte en las llegadas de embarcaciones en las próximas semanas", ha subrayado la diputada.

Finalmente, ha advertido, además, del "temor" a que el refuerzo de las políticas migratorias europeas derive en la utilización del Archipiélago, junto con otros territorios fronterizos, como espacio de retención de personas migrantes. Todo ello, ha indicado, refuerza la necesidad de que el Ejecutivo central ofrezca una "aclaración formal y urgente" antes de la entrada en vigor del Pacto.