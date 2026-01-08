Sánchez defiende un modelo migratorio "abierto y humano" frente a quienes abogan por "cerrar" las fronteras en España

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido un modelo migratorio "abierto y humano frente a los que abogan por cerrar fronteras" en España y, en alusión a la inmigración irregular, ha asegurado que "los datos invitan al optimismo" debido a las políticas que está poniendo en marcha el Ejecutivo.

"España es un país que defiende firmemente un modelo migratorio legal, seguro, ordenado, pero también abierto y humano frente a los que abogan por cerrar nuestras fronteras y negar a los migrantes el mínimo de dignidad que merecen", ha señalado este jueves Sánchez durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El líder del Ejecutivo ha incidido en que "España siempre va a estar en contra de externalizar las políticas migratorias y, por supuesto, de crear esos 'hotspots' fuera del continente europeo" que, a su juicio, "son trampantojos que no sirven, que no resuelven de manera eficaz el reto de la migración irregular".

Para Sánchez, lo que hay que hacer para afrontar el reto migratorio "es cooperar con los países de tránsito, cooperar con los países de origen": "Y eso es lo que está haciendo España y ahí están los datos. Nuestro modelo funciona".

Asimismo, ha asegurado que "no hay lo que se llama un efecto llamada" y ha recordado que "la migración irregular representa tan solo el 6% del total". "El único efecto que hay es el de una migración sin la que no se puede entender el dinamismo de nuestra economía, la sostenibilidad presente y futura de nuestro modelo del bienestar", ha subrayado.

"Aquellos que ofrecen una España ensimismada, cerrada, es una España que no va a ser próspera, que va a ser pobre y que, sin duda alguna, no va a tener los suficientes recursos como para poder sostener su estado y principalmente el estado del bienestar", ha zanjado.

Sánchez ha destacado que "esa migración aporta el 80% del crecimiento registrado en España en estos últimos seis años, el 10% de los ingresos de la Seguridad Social frente solo el 1% del gasto".

"Si tenemos efectivamente un reto al que responder para nuestras generaciones futuras es precisamente el reto demográfico, el invierno demográfico que está afrontando Europa, las sociedades occidentales y a las cuales por supuesto tenemos que combinar políticas de natalidad que estamos y políticas de familias que estamos impulsando desde el Gobierno de España", ha agregado.

Igualmente, ha puesto de manifiesto que la migración "también está empezando a cubrir puestos de trabajo de alto valor añadido", algo que, en sus palabras, "nada tiene que ver con la reducción o no de la tasa de desempleo".

"Por tanto, hay oportunidades para todos y no es un juego de suma cero sino el aporte de un crecimiento económico que está siendo hoy la envidia de otros muchos países europeos y también, lógicamente muchos países fuera de Europa", ha concluido Sánchez.