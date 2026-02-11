Sánchez reprocha a Abascal sus "mentiras" sobre inmigración: "En España no sobra nadie, si acaso, su odio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposición y el presidente del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reprochado este miércoles al líder de VOX, Santiago Abascal, sus "mentiras" sobre inmigración. "En España no sobra a nadie. Si tiene que sobrar algo, es precisamente su odio", ha afirmado.

Así lo ha expresado el presidente del Ejecutivo en respuesta a Santiago Abascal, durante su comparecencia en el pleno del Congreso para informar de los últimos accidentes ferroviarios, tanto en Adamuz (Córdoba) como en Gelida (Barcelona), en los que murieron un total de 47 personas, y dar cuenta de la posición del Gobierno en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado.

Sánchez ha recriminado a Abascal que diga que regularizar migrantes es "para ganar votos cuando sabe perfectamente que las personas con residencia no tienen derecho a voto". "Pero les da igual", ha subrayado el presidente, quien ha añadido: "Por cierto, que usted era parte del PP cuando se regularizaron a muchos migrantes. ¿Y usted qué pasa? ¿Que calló?".

Asimismo, el presidente del Gobierno ha dicho que otra "mentira" de Abascal es que han aumentado las llegadas irregulares a España. "Para tranquilidad de los ciudadanos y ciudadanas, en 2025 han bajado casi un 43% respecto al año 2024", ha apuntado Pedro Sánchez, que ha atribuido el dato a la política migratoria del Ejecutivo.

Sánchez también ha criticado que el líder de VOX haya manteniendo "esa ficción imposible" de que los migrantes "vienen a cobrar paguitas y, al mismo tiempo, les quitan el empleo a los españoles". "En fin, o una cosa o la otra", ha planteado.

"Los migrantes vienen a trabajar, a contribuir, como lo hicieron por cierto nuestros abuelos y nuestros padres cuando migraron como consecuencia de la falta de oportunidades en la posguerra y la dictadura franquista", ha defendido Sánchez, al tiempo que ha recriminado a VOX que su labor es "expandir el odio".

El presidente respondía así al líder de VOX, quien ha afirmado que "la intención real" de la regularización extraordinaria de migrantes "es sustituir a los españoles que no les gustan y que no les votan". "¿Ven en las encuestas que 600.000 van a dejar de votarles? Pues vamos a regularizar y vamos a seguir con un proceso de ayudas sociales y de nacionalizaciones", ha asegurado.

Según Santiago Abascal, las consecuencias "reales" de este anuncio están "claras". "En África ya está mucha pobre gente comprando los billetes de los traficantes de personas y en el Estrecho muchas personas perderán la vida por su culpa", ha declarado.

El presidente de Vox espera "llegar a tiempo para acabar con su desaguisado" y advierte de que "el que entra ilegalmente a España será repatriado inmediatamente" y que "los que están en España cometiendo delitos, sean legales o ilegales, serán deportados".

"Para eso, haremos todos los cambios legales que sean necesarios", ha manifestado, para después detallar que para "los que están en España, aunque sea legalmente, viviendo de las ayudas sociales que necesita la sociedad española y los españoles más humildes" impulsarán "la remigración para que puedan volver a su país".

"MANO DE OBRA SIN VOZ Y SIN LEY"

Desde el PSOE, su portavoz Patxi López ha arremetido contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y le ha afeado que "le ha faltado tiempo para hacer un discurso más radical que VOX". "No creo que muchos de los que votan a VOX o al PP no quieran inmigrantes. Lo que ustedes no los quieren es con derechos. Los quieren invisibles, mudos, baratos", ha reprochado López, quien ha añadido: "Mano de obra sin voz y sin ley. Muy digno todo, muy digno".

Durante el debate, también el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se ha referido a la cuestión migratoria y ha señalado: "Nos están reemplazando, nos están sustituyendo, nos están cambiando, pero no por migrantes. Por mala gente, por mala gente".

Respecto a la regularización de migrantes, Rufián ha aclarado que "sin nacionalidad aquí no se vota" y ha afirmado que "la mayoría" de las personas afectadas por este proceso "tiene más vida laboral" que los representantes de VOX, y que "quien más ha regularizado es el Partido Popular, hasta cinco veces, a migrantes".