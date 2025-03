Sistema "sobresaturado" en Canarias: ONG urgen soluciones para los menores migrantes tras la decisión del Supremo

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

ONG especializadas en migración e infancia han pedido que la "respuesta concreta" que se dé a los menores migrantes no acompañados en Canarias, donde el sistema está "sobresaturado", asegure la garantía de sus derechos y una atención individual y especializada en infancia. Así se han pronunciado después de que esta semana el Supremo haya dado diez días al Gobierno para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos mil menores migrantes no acompañados que han solicitado asilo.

Para CEAR, "lo prioritario" es dar "una respuesta concreta" a los menores que se encuentran en Canarias, "intentando procurar la garantía de sus derechos" y "su bienestar".

"Desde CEAR hemos insistido durante todo este tiempo en la necesidad de atender en las mejores condiciones de dignidad, de garantía de derechos y de legalidad a las personas menores a la infancia migrante no acompañada en un sistema como el canario que se encuentra sobresaturado, un sistema que hoy a dimensión cuantitativa impide trabajar adecuadamente y garantizar los derechos de la infancia no acompañada", ha subrayado el coordinador territorial de CEAR Canarias, Juan Carlos Lorenzo, en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, CEAR considera que este auto del Tribunal Supremo junto al real decreto ley aprobado por el Gobierno "señalan alternativas nuevas que será necesario desarrollar, analizar con detenimiento para ver qué impacto --positivo obviamente-- tiene entre la infancia migrante no acompañada en territorio Canario".

Además, dentro de su ámbito de actuación, CEAR muestra su "predisposición a la colaboración" con todas las Administraciones Públicas "para atender las situaciones que a partir de ahora puedan derivarse de estas nuevas alternativas" que, a su juicio, "pretenden dotar de dignidad y de legalidad a la situación de las personas menores extranjeras no acompañadas".

Por su parte, Unicef España considera que este auto surge de "articular medidas extraordinarias" en una situación "de emergencia" como la actual "que está afectando muchísimo a la infancia no acompañada en Canarias y Ceuta" y cree que es una oportunidad para insistir en que la situación es "insostenible" y que "el Estado en conjunto tiene que encontrar soluciones urgentes".

"Lo que sí hemos visto es que la aplicación de esta medida cautelar requiere desde nuestro punto de vista que se creen entornos seguros y protectores con profesionales especializados en infancia y debidamente formados, que se garantice una evaluación individual del interés superior", ha subrayado la especialista en migraciones de Unicef España, Sara Collantes.

También les parece "fundamental" que se asegure "la coordinación interinstitucional" entre "el sistema de acogida, de protección internacional y el de protección autonómico y las fiscalías"; y la colaboración de entidades especializadas en infancia para responder adecuadamente a la emergencia, "al estilo que se hizo en la respuesta a Ucrania" cuando hubo una coordinación, un mapeo y una puesta en común de recursos.

UNIDAD ESTATAL DE APOYO A LA INFANCIA MIGRANTE EN EMERGENCIA

Además, Unicef España ha abogado por la creación de "una unidad estatal de apoyo a la infancia inmigrante en emergencia" que están intentando presentar a las distintas autoridades. "Esto estábamos pidiéndolo ya, por lo cual en este contexto nos parece particularmente importante", ha subrayado Collantes.

En concreto, proponen una unidad especializada que pueda de forma móvil "reforzar" a las entidades de primera línea en esa tarea que tienen que hacer, según los principios de infancia.

En todo caso, más allá del "contexto de emergencia" que necesita "respuestas extraordinarias", desde Unicef también piden no perder de vista que hay que "contar con sistemas de protección de infancia autonómico que sean capaces de responder a los retos propios de las condiciones migratorias desde la calidad y desde la solidaridad interterritorial".

Mientras, la especialista en migraciones en Save the Children, Bárbara González, ha indicado que, por un lado, entienden los "esfuerzos" que está haciendo el Gobierno de Canarias por "intentar desbloquear" la situación actual de "saturación" dentro de su sistema de protección, intentando además ser "creativos" en la búsqueda de soluciones viables para la derivación de estos niños y niñas por todo el territorio español.

PREOCUPACIÓN POR EL "CAMBIO COMPETENCIAL"

Si bien, consideran que "el marco jurídico" e incluso "la aplicación de eso en la práctica no sustenta la decisión del Supremo para hacer un cambio competencial".

"En la ley de asilo se establece claramente que la competencia en materia de menores migrantes solicitantes de asilo es del sistema de protección de menores, no del sistema de protección internacional. Entonces, no entendemos la decisión que ha tomado el Supremo y es más, nos preocupa su aplicación práctica", ha puntualizado González.

En este sentido, ha indicado que "el Sistema Nacional de Asilo tiene centros para personas adultas y para familias, pero no tiene centros para menores no acompañados" y que el personal no está "especializado en infancia".

Por ello, les preocupa cómo se lleve a cabo y recuerdan que "los derechos como menores de edad siempre tienen que ir por encima de su condición de persona extranjera". "El marco de actuación tiene que ser el de protección de menores. Luego, claro, tiene que haber una colaboración para los solicitantes de asilo entre el sistema de protección de menores y el sistema de asilo", ha puntualizado.

En este contexto, desde Save The Children advierten de que "la solución no es obviar su condición de menores" sino poner "más recursos" y "agilizar los procedimientos de la infancia no acompañada que está en Canarias".