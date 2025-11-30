Sumar pide al Gobierno que más medidas para acabar con el "mercado ilegal" de turnos de extranjería

Archivo - Fachada de la Oficina de Extranjería de la calle de Silva, a 19 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional de Sumar ha registratado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso en la que insta al Gobierno de que continúe con la puesta en marcha de forma inmediata de medidas para erradicar el "mercado ilegal" de consecución de turnos y citas relacionadas con los trámites de extranjería para proteger los derechos de las personas migradas a acceder a la administración para regularizar su situación.

La PNL, registrada a iniciativa de Chunta Aragonesista para su debate en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Baja, reclama al Ejecutivo que continúe reforzando los recursos humanos y la ampliación de horarios; que impulse la protección tecnológica contra 'bots' y fraude; y que cree un mecanismo de control específico de la reventa de citas.

Además, le insta a apoyar la coordinación policial para perseguir las redes mafiosas y garantizar la aplicación de la sanciones y penas previstas en la normativa vigente; y a que cree líneas telefónicas con atención en varios idiomas, ventanillas presenciales prioritarias para casos urgentes y asistencia jurídica gratuita en denuncias por estafa. Por otra parte, solicita que amplíe la transparencia y publicidad de la información para acabar con la opacidad de la que viven las mafias.

Asimismo, quiere que simplifique los trámites administrativos y que amplíe los plazos para evitar situaciones de saturación del sistema, incluyendo el silencio administrativo positivo en favor del solicitante en el plazo que se determine. La iniciativa, registrada por el portavoz del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar Jorge Pueyo Sanz, incide en que la Administración pública tiene la obligación de garantizar el acceso igualitario a los servicios y la tutela efectiva de los derechos (incluido el derecho a la documentación y al trabajo).

A juicio del Grupo Parlamentario, lo que se está viendo es una "consecuencia lógica" de "austeridad administrativa, sistemas informáticos insuficientes y una gestión que prioriza trámites por volumen sin garantizar equidad". En este marco, reclama al Estado que "recupere la soberanía" del servicio público con "más recursos, mejores sistemas, controles reales y sanciones contundentes". "No queremos que la desesperación se convierta en una tarifa más en el mercado negro: queremos justicia, derechos y oficinas que funcionen para todas las personas, sin intermediarios explotadores", ha criticado.