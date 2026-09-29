Torres cifra entre 2.500 y 3.000 los migrantes que quedan en las calles de Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha cifrado este martes en "entre 2.500 y 3.000" los migrantes que quedan en Ceuta ante una pregunta en el Senado de una senadora del PP, Cristina Díaz Moreno, que le ha exigido saber el número de "invasores" que quedan en la ciudad autónoma.

"Usted me pregunta cuántas personas quedan en Ceuta inmigrantes, le tengo que decir que se han habilitado unas 6.100 plazas, de las que 300 son menores, competencia de Ceuta. Hoy mismo hemos hecho una operación muy importante que ha vaciado la playa de Benítez, por cierto con la colaboración de la ciudad autónoma con la limpieza, y con respecto a ello le tengo que decir que las personas que pueden quedar inmigrantes en Ceuta por las comidas que entregamos cada día deben estar entre los 2.500 o 3.000", ha indicado.

Por esta parte, ha dicho que no es "más exacto" porque "hay que ser riguroso" y ha preguntado a la senadora 'popular' sobre el número de menores migrantes. "Porque el gobierno de Ceuta no es capaz de hacerlo, de decir cuántos hay. Ha abierto cerca de 20 recursos, pero no es capaz de responder. Por eso le digo, señoría, ¿es usted capaz de responder? Porque si no, no le pida a los demás lo que ustedes no pueden hacer", ha echado en cara al PP.

Por esta parte, ha recalcado que para que a un menor se le haga el triaje, primero tiene que ser acogido, "lo que es competencia de la ciudad autónoma". Aún así, ha señalado que en este tiempo se ha solicitado la reagrupación de ocho menores en Marruecos, un total de 69 han sido reagrupados en la Península y 144 ya están en la Península.

Por otro lado, ha apuntado que desde el 10 de agosto han retornado un total de 8.243 personas, de los que 449 lo han hecho en base a expulsiones. El resto, 7.794, son retornos y dan una media de entre 160 y 200 por día. A juicio de Torres, también están motivados por la incubación de los expedientes, que hace que los inmigrantes "sepan que van a ser devueltos porque no tienen derecho a protección internacional".

Torres ha avanzado que el Gobierno "va a seguir desmontando las mentiras". En este sentido, ha apuntado a que no se puede devolver a todos los inmigrantes de forma inmediata porque "no se pueden devolver expedientes individualizados". A su vez, ha rechazado que se pueda devolver a menores "porque lo hacen otros países" ya que "ningún menor no acompañado ha salido de Italia".

Además, ha recalcado que el "90%" de los escolares ha ido a clase hoy en Ceuta cuando el PP dice que "los niños no van a clase". "Ustedes han sido capaces de decir que había que confinar a los inmigrantes cuando saben que esto es una decisión epidemiológica", ha censurado.

"QUEREMOS QUE SE VAYAN TODOS LOS QUE ENTRARON ILEGALMENTE"

La senadora del PP, Cristina Díaz Moreno, ha exigido al ministro una cifra sobre cuántos "invasores" quedan en Ceuta y ha apuntado a que la "invasión" de la ciudad autónoma es "un problema de seguridad nacional ya que entre quienes entraron "hay perfiles que suponen un riesgo extremo, militares marroquíes, delincuentes, yihadistas, violadores".

En este sentido, ha apuntado a que si el problema son los triajes, los medios para hacerlos "los pone" el propio Gobierno y ha señalado que Ceuta "no está poniendo palos en la rueda" para llevar a cabo este proceso. "Nadie tiene más interés que nosotros en recuperar nuestra vida. Queremos que se vayan todos los que entraron ilegalmente", ha recalcado.

Moreno ha recalcado que sin la cifra de migrantes que quedan en Ceuta no pueden medir lo que ha resuelto el Gobierno ni exigirle cuentas. Por esta parte, ha recordado que cuatro ministros hicieron declaraciones diciendo que "todos y cada uno" de los migrantes se iban a ir de Ceuta, incluido el propio Torres, y que para llevarlo a cabo tenían cuatro vías legales: "La Ley de Extranjería, el Pacto Europeo, el Acuerdo con Marruecos y el Reglamento de Crisis, pero no activaron ninguna".

"Anuncian un decreto para agilizar los retornos y lo dejan fuera del orden del día en el Consejo de Ministros. ¿Hablan ustedes de fondos buitre? ¿Cuál es un fondo buitre? Marruecos, que nos quiere echar a todos de Ceuta con la connivencia de este Gobierno", le ha recriminado.