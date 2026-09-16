Torres dice que los menores son competencia de Ceuta y pregunta al PP por la solución de los que no puedan reagruparse

1117666.1.260.149.20260916175824 El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

CEUTA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha insistido en que los menores migrantes no acompañados son competencia de Ceuta y ha preguntado al PP por la solución de los que no puedan ser reagrupados.

"Cuando estamos hablando de que hay entre 2.000 y 3.000 menores en Ceuta, si un número alto de ese porcentaje, de esa cantidad de personas no pueden ser reagrupados, ¿cuál es la solución? ¿Que se queden en Ceuta? El Gobierno de España lo que dice claramente es que aquellos que no tengan derecho a la protección internacional serán devueltos", ha indicado Torres.

Así lo ha expresado en rueda de prensa en Ceuta tras presidir una nueva reunión del Comité de Situación de la ciudad autónoma y después de que el 30 y 31 de julio entraran al territorio de forma irregular miles de migrantes.

Al igual que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Torres ha señalado a la ciudad autónoma de Ceuta y a su presidente, Juan Jesús Vivas (PP), como los responsables competenciales sobre los menores migrantes que permanecen en las calles.

En este sentido, a la salida de la sesión de control al Gobierno este miércoles en el Congreso, el jefe del Ejecutivo ha sido interrogado por el motivo de que todavía haya alrededor de entre 700 y 1.000 menores migrantes en las calles de Ceuta. "Eso pregúntaselo a Vivas", ha espetado Sánchez a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, mientras se dirigía a la salida, después de su intervención en el hemiciclo.

Torres ha defendido que su labor es la de autoridad funcional de un órgano colegiado cuyas atribuciones están estipuladas por la ley, de modo que no puede intervenir de forma directa ni despojar a Ceuta de sus competencias autonómicas.

Igualmente, ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a quien ha acusado de "dar la espalda" a Ceuta al haber votado en contra de la reforma legal para distribuir obligatoriamente a los menores migrantes por el resto de comunidades autónomas.

En esta línea, ha afirmado que los menores que no puedan ser reagrupados en Marruecos tienen que ser reubicados acorde a la contingencia migratoria en el resto del territorio español. "Y ahí tendrá que responder claramente el presidente de la ciudad de Ceuta si apoya esta medida y espero que sí. La apoyó en su momento y espero que también esté con el Gobierno de España en que esos menores no se queden en Ceuta porque si no estarían en absoluta contradicción", ha asegurado sobre Vivas.

Por otro lado, y al igual que hizo este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Torres ha actualizado las cifras de migrantes acogidos en instalaciones, retornados y expulsiones.

Así, ha informado de que el dispositivo del Estado acoge actualmente a 4.160 personas en sus instalaciones, a los que se suman 2.140 menores migrantes filiados que se encuentran en recursos de la ciudad autónoma.

121 RETORNADOS MÁS

Del mismo modo, el ministro ha fijado en 1.917 los expedientes de adultos realizados para que a "la mayor brevedad posible" sean devueltos los que no tengan protección internacional. También ha expuesto que han vuelto a Marruecos de forma voluntaria desde el 10 de agosto 5.603 migrantes, 121 más que los registrados este martes.

Además, ha confirmado la derivación a la Península de 51 migrantes argelinos para proceder a su expulsión del país. Si bien, ha precisado que entraron a la ciudad autónoma antes del 30 de julio, de la entrada masiva.

El Ejecutivo inició este lunes los expedientes de evaluación mediante entrevistas presenciales a los menores, con el asesoramiento de sus representantes legales asignados. Según ha señalado Torres, el próximo miércoles, el comité de situación analizará los primeros expedientes tramitados para determinar cuántos pueden ser reagrupados con sus familias en Marruecos y cuántos no.

Para aquellos menores que no puedan ser devueltos con sus familias, Torres ha reiterado su apuesta por reubicarlos en la Península para no mantener la presión sobre Ceuta. "Apelo a las comunidades, al resto de las comunidades, a que también la respuesta sea acorde al volumen y a las magnitudes de lo que es el drama humanitario que se vive de más de 2.000 menores ya afiliados y a los que quedan aún en las calles", ha recalcado.