Torres dice que "no es creíble" que PP no aceptaría la propuesta de Vox para deportar migrantes: "Manda la ultraderecha"

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que "no es creíble" que el Partido Popular diga que no aceptaría la propuesta de Vox para deportar a inmigrantes ilegales o a los legales que cometan delitos.

"No es creíble que escuchemos al nuevo representante del Partido Popular en la Vicesecretaría decir que ellos no aceptarían tal cosa. No solamente lo aceptarían, es que ya lo han aceptado", ha señalado este martes Torres en declaraciones a los medios en Madrid.

El ministro ha criticado que la propuesta para deportar migrantes de Vox va "acorde a su ideario y a su manera de actuar". "Ya hemos visto que ha exigido a gobiernos presididos por el PP, como el de Murcia, el que paralicen de manera inmediata residencias para inmigrantes y lo lamentable es que el PP se lo ha tragado y han aceptado propuestas que van claramente contra la dignidad de las personas, contra la protección de los derechos humanos y contra una realidad y un fenómeno humanitario como es el de la inmigración", ha advertido.

"Para que tenga un poco de credibilidad Miguel Tellado (PP), tendría López Miras (presidente de la Región de Murcia) hacer lo contrario de lo que ha hecho y es renunciar a crear esa residencia para inmigrantes porque se lo ha exigido Santiago Abascal", ha subrayado.

Por ello, el ministro ha avisado de que "aquí quien manda es quien manda, que es la ultraderecha". "Seguiremos trabajando desde el Gobierno de España hasta el último de los esfuerzos para defender los derechos humanos y también a la población vulnerable", ha sentenciado.

Torres se ha referido así a las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, quien se ha desmarcado de la propuesta de Vox de deportar personas migrantes en situación irregular en España y ha abogado por la aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería.