Torres prevé llevar la próxima semana al TS los trabajos con Canarias sobre los menores migrantes solicitantes de asilo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, prevé llevar "a comienzos de la próxima semana" al Tribunal Supremo los trabajos llevados a cabo con Canarias sobre los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo.

"Estamos trabajando todos estos días, lo hemos hecho también el fin de semana, y nuestra voluntad, repito, es culminar el trabajo en la semana presente para poder llevarlo a comienzo de la próxima semana al Tribunal Supremo", ha asegurado el ministro.

Así lo ha puesto de manifiesto en la sesión de control al Gobierno en el Senado como respuesta a la pregunta del diputado de Coalición Canaria, Pedro Manuel Sanginés, sobre los pasos del Ejecutivo para acatar el auto del Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha ordenado en dos ocasiones al Gobierno la urgente adopción de medidas para hacerse cargo de los más de mil menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias y quieren pedir asilo.

En este sentido, Torres ha recalcado que el Ejecutivo se encuentra trabajando con el gobierno de Canarias para poder trasladar en los plazos que establece el fallo, "en 15 y en 30 días, según lo que son medios materiales, o también las medidas desde el Ministerio del Interior, de manera conjunta y con un documento único".

Mientras, Sanginés ha reprochado a Torres que el Gobierno se niegue a declarar "la emergencia migratoria que Canarias sufre de facto desde hace ya bastante tiempo para activar ese reparto y hacerlo cumplir".

Así, ha afeado al ministro que exijan a la oposición "la solidaridad que no practican", en relación al reparto de los menores migrantes no acompañados entre comunidades y los solicitantes de asilo que el Supremo ha pedido al Ejecutivo que acoja. ç

"Lo único cierto es que han dejado a Canarias absolutamente sola con este, que ustedes creen que es nuestro problema, como si no fuéramos parte de España", ha lamentado.

Además, Sanginés ha denunciado la "impostada solidaridad de boquilla" y destacado que la realidad es que Canarias sigue soportando en solitario la atención de 1.200 menores cuya responsabilidad es exclusiva del Estado y de en torno a 3.600 que se tienen que derivar.

Por su parte, Torres ha acusado a Sanginés de faltar "absolutamente a la verdad", al señalar que el Gobierno "no ha hecho lo posible o que no ha querido" sobre la situación de los menores migrantes no acompañados. En este punto, ha recordado que el decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias salió adelante con el voto de todos los grupos, menos PP y Vox.