Torres sobre el visado propuesto por Feijóo para migrantes: "No ha dicho nada nuevo"

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que la propuestas del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en materia migratoria son "una puesta en escena" de cuestiones que "ya están en el Código Penal".

"No ha dicho nada nuevo", ha indicado Torres en una entrevista en RNE Canarias en la que que ha recordado actualmente "se realiza control en fronteras a través de Frontex y el arraigo ya está regulado". Respecto a otras de las propuestas planteadas por Feijóo como el ingreso mínimo vital, Torres ha precisado que "hace falta un año de residencia en España para poder cobrarlo y las pensiones contributivas también hay que estar reglado para poder recibirlas".

También se ha referido el ministro a otras propuestas como la obtención de la nacionalidad ligada al idioma "sobre lo que ya hay un reglamento al respecto y la expulsión por delitos graves también está tipificado". "Es decir, no ha dicho nada nuevo, ha intentado ser novedoso pero a mi lo que me llama la atención son sus silencios", ha argumentado Torre en alusión al visado planteado por el presidente de los populares.

En opinión del ministro, "lo que habría que preguntar a Feijóo es si va a derogar la modificación del artículo 35 y si dejaría los inmigrantes mayores y menores de edad en los territorios fronteras". "La respuesta es sí, porque se lo exige Vox", ha añadido el titular de Política Territorial.

Respecto a la salida de los menores migrantes de Canarias, Torres ha garantizado que una vez declarada la contingencia migratoria en una comunidad autónoma el proceso para la distribución de los menores que lleguen será "express". "El expediente debe estar culminado en 15 días, es un procedimiento rápido que acorta los plazos y puede haber casuítica, pero en todo caso será 15, 20 o 25 (días) pero será express".

Respecto a los menores que permanecen en Canarias desde antes de la declaración de contingencia migratoria ha recordado que el procedimiento "es más lento, hasta marzo" y ha cifrado en 300 los expedientes completos, de unos 5.000, que la comunidad ha enviado a Delegación de Gobierno". "Pero lo que está claro es que ahora podemos debatir si más rápido o más lento, pero esto ya no tiene marcha atrás porque l oha decidido el Gobierno de España", ha concluido Torres.

MENSAJE ANTIINMIGRACIÓN

El Ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha referido también a las propueStas del PP y ha advertido de las consecuencias de lanzar un mensaje "intiinmigración". "Es una estigmatización del inmigrante que tiene consecuencias en la percepción de la población y no lo podemos permitir, porque hay que contrastarlo con la realidad", ha explicado Cuerpo en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Para el titular de Economía, es importante que no se utilicen "argumentos falsos como el económico" y ha pedido "ser responsable" responsable".

Cuerpo ha asegurado que la "aportación de la inmigración al crecimiento es muy positiva, incluso hablando del crecimiento per cápita" y ha defendido la necesidad de "reforzar esa contribución y adaptar al máximo las capacidades de la inmigración a las necesidades de las empresas, de la economía que, además, está cambiando".

Ha incidido, asimismo, en la "modernización de la economía y al aumento de las capacidad y la cualificacón de los jóvenes para acceder a los empleos", a la vez que ha hecho hincapié en la necesidad de "reforzar la fuerza laboral y, en este caso, la contribución de la inmigración es muy positiva y complementaria a los trabajadores nativos existentes".

En su opinión los mensajes del PP "no son inocuos y afectan a la manera en la que la población va a percicibir políticas que mejoren la adaptación y la integración de inmigración".