Un total de 2,3 millones de residentes nacidos fuera de España llegó al país en 2023 y 2024

Archivo - Varios turistas en el centro de la ciudad, a 4 de diciembre de 2025, en Madrid (España).- Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 24,4% de los 9.464.210 residentes en España a 1 de enero de 2025 nacidos en el extranjero (2.308.073 personas) llegó al país en los dos años anteriores a esa fecha. Y el 12,8%, en el último año.

Así se desprende de la información que ha ampliado este miércoles el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo Anual de Población 2025, con variables relativas a los años de llegada a los diferentes ámbitos territoriales (España, comunidad autónoma, provincia, municipio), así como al lugar de residencia anterior.

Entre los principales países, un 34,7% de los nacidos en Colombia que han venido a residir a España, lo hizo en 2023 y 2024. Le siguieron Perú (32,4%) y Venezuela (31,3%). Por el contrario, los nacidos en Bolivia (10,8%), Ecuador (13,1%) y Reino Unido (13,6%) registraron los menores porcentajes de llegadas en los dos últimos años.

Por su parte, más de la mitad de la población nacida en Bolivia, Rumanía y Ecuador llegó a España en la década de 2001 a 2010 (60,3%, 54,5% y 51,8%, respectivamente). En el caso de Francia, la mayor parte de las llegadas, el 48,2%, ocurrió antes de 2001.

Según el censo a 1 de enero de 2025, el 34,7% de la población (17.057.466 personas) había residido siempre en el mismo municipio desde que nació. Y el 28,9% procedía de otro municipio de la misma provincia.

La relación entre el lugar de residencia actual y el anterior varía entre las principales ciudades. Así, Córdoba (57,1%), Murcia (54,0%) y Sevilla (50,0%) presentaron los mayores porcentajes de población que siempre ha residido en el municipio en que nació. En el extremo opuesto figuraban L'Hospitalet de Llobregat (17,6%), Palma (33,5%) y A Coruña (33,6%).

Los datos del INE también destacan que el 24,7% de los residentes en Madrid procedían de otra comunidad autónoma, el 27,1% de los residentes en Barcelona procedían del extranjero y el 20,5% de los residentes en Valencia procedían de otro municipio de la misma provincia.

MÁS DEL 30% TENÍA ESTUDIOS SUPERIORES EN 2024

Por otro lado, el INE también amplía la información del censo 2024, con datos de nivel educativo y relación con la actividad económica. Así, apunta que el 33,6% de las personas de 15 años y más tenía estudios superiores en 2024, mientras que el 14,8% había completado estudios de educación primaria o inferiores.

Respecto a la población de entre 25 y 64 años, el 42,7% poseía estudios superiores. Por sexo, el porcentaje era del 46,9% en las mujeres y del 38,4% en los hombres. Por grupo de edad, la mayor diferencia se daba en el de 25 a 29 años (58,8% de mujeres, frente al 44,5% de hombres).

Las provincias que presentaron mayor porcentaje de población con estudios superiores en 2024 fueron Gipuzkoa (44,6%), Bizkaia (43,3%) y Madrid (42,4%). Por el contrario, Cuenca (23,8%), Toledo (24,5%) y Almería (25,1%) presentaron los menores.

Los municipios con más de 10.000 habitantes con mayor porcentaje de personas de 15 o más años con estudios superiores se concentraron en los alrededores de Madrid y Barcelona. En Tres Cantos, Las Rozas de Madrid y Sant Cugat del Vallés superaban el 63%. Por el contrario, Rojales, Níjar y Jódar fueron los municipios con menor porcentaje de población con estudios superiores (del 8,3%, 8,7% y 13,3%, respectivamente).

Por nacionalidad, el porcentaje de extranjeros con educación superior era del 25,2%, mientras que el 27,3% había completado estudios de educación primaria o inferiores. Estos porcentajes fueron del 28,0% y 22,3%, respectivamente, para los nacidos en el extranjero.

Entre los principales países de nacimiento, los nacidos en Venezuela (47,4%), Francia (45,5%) y Argentina (44,3%) presentaron los mayores porcentajes de población con estudios superiores. Mientras, los nacidos en Marruecos (9,3%), Rumanía (14,5%) y República Dominicana (17,8%) registraron los menores porcentajes de titulados superiores.

TASA DE EMPLEO

La población ocupada, según el censo 2024, aumentó de manera generalizada en todo el territorio respecto a 2023. Los mayores incrementos en la tasa de empleo de la población entre 16 y 64 años se dieron en Puerto Real (Cádiz), Villacarrillo (Jaén) y Pájara (Las Palmas), con subidas en torno a tres puntos. En cambio, los que experimentaron los mayores descensos fueron Nules (Castellón/Castelló), Alcaudete (Jaén) y Archena (Murcia), con bajadas inferiores a dos puntos.

Entre los principales países de la población extranjera, las nacionalidades que presentaban una mayor proporción de ocupados entre la población de 16 y más años eran la china (61,5%), la ecuatoriana (56,7%) y la rumana (56,4%). Por el contrario, británicos (24,0%), colombianos (32,3%) y peruanos (34,0%) registraban los menores porcentajes de ocupados.