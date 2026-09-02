Urtasun sobre los migrantes de Ceuta: "Hay que trasladar personas a la Península porque hay plazas disponibles"

Migrantes continúan pasando la noche en los alrededores de Loma Colmenar, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Esta noche han pasado la noche decenas de personas en los alrededores de Loma Colmenar, a pesar de la intervención de la Policía Nacion - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha insistido este miércoles en la necesidad de reubicar a migrantes que entraron en Ceuta de forma irregular en otras zonas del país. "Hay que trasladar personas a la península porque hay plazas disponibles y sus expedientes deben ser tramitados allí. Eso es ayudar a Ceuta, es muy importante", ha declarado.

En una entrevista en 'La Hora de la 1' de 'TVE', recogida por Europa Press, Urtasun ha reconocido que esta medida defendida por Sumar es un elemento "de cierta discrepancia" con el socio de gobierno (PSOE). "Deberíamos proceder ya a la reubicación de una gran parte de las personas migrantes que se encuentran en Ceuta, porque Ceuta, para recuperar la normalidad, necesita ser descongestionada", ha reiterado.

En este contexto, el ministro de Cultura se ha mostrado convencido de que la crisis de Ceuta "se ha utilizado para desestabilizar a un gobierno que mantiene posiciones firmes en materia de política internacional y de defensa del derecho internacional".

Asimismo, Ernest Urtasun ha añadido que le "preocupa especialmente" en el caso de Ceuta que "se haya utilizado a personas vulnerables para realizar esta cuestión". "Las personas que llegaron a Ceuta tienen derechos, están amparados por el derecho internacional", ha declarado.

Según ha remarcado el titular de la cartera de Cultura, "muchos" migrantes que permanecen en la ciudad autónoma "deberán retornar, por supuesto, y serán retornados con todas las garantías que da" el ordenamiento jurídico español y otros tendrán derecho a la protección internacional.

"Pero lo que más me preocupa es que demos por hecho que son mercancía y que no tienen ningún derecho. Nosotros tenemos la obligación de proteger esos derechos humanos como país democrático que somos", ha declarado el ministro.

Urtasun también ha afirmado que le ha parecido "absolutamente deleznable" la actitud de la oposición en toda esta crisis y ha argumentado de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, les da "lecciones todo el día" sobre lo que hay que hacer en Ceuta, mientras "todos" los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular están "bloqueando la reubicación" que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, "está pidiendo en primer lugar" para niñas "que están solas en Ceuta en una situación de muchísimo riesgo" y para menores. "Eso no es aportar soluciones para Ceuta", ha recriminado.

"Cuando vimos las agresiones deleznables que se produjeron por parte de algunos ultras a personas migrantes que estaban situadas en Ceuta, vi condenas muy tibias cuando simplemente 'no condenas', por parte de la oposición, a determinados actos de violencia. Cuando la oposición deshumaniza y no condena estos actos, estamos cruzando una línea muy, muy peligrosa", ha alertado el ministro, que cree que la oposición "ha estado jugando con fuego de manera muy irresponsable".