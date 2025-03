Vox acusa al Gobierno de "expulsar a 3 millones de españoles" y Díaz defiende el "saldo migratorio positivo"

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Vox Rocío de Meer ha acusado al Gobierno de "expulsar a 3 millones de españoles" --los que actualmente viven y trabajan en el extranjero-- y le ha afeado sus "ideas cursis" como "que el multiculturalismo es enriquecedor o que tirar fronteras y construir puentes es bueno", mientras la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado a Vox de "racismo" y ha destacado que con este Gobierno han tenido "por primera vez, saldo migratorio positivo".

"Las ideas cursis, señora vicepresidenta, y sus cosas chulísimas provocan una fuga de talento sin precedentes en nuestro país", ha advertido De Meer. "¿A usted, señora ministra, le parece un éxito expulsar a tres millones de españoles? ¿Cuántos tienen que irse para que ustedes lo consideren un fracaso y cuántos hay que traer para que podamos considerarlo una invasión?", ha añadido durante una interpelación urgente en el Congreso.

Según ha precisado De Meer, no es que los jóvenes españoles no quieran trabajar sino que "no quieren ser esclavos". "Pero esta es su oferta, que hoy con un sueldo base de un trabajo esencial tengas que compartir piso, no puedas formar una familia ni en sueños y mucho menos pisar uno de esos hoteles en los que ustedes alojan durante meses en pensión completa a quienes asaltan nuestras fronteras", ha subrayado.

Por ello, ha destacado que los trabajadores españoles son "cada vez más pobres y están cada vez más hartos" y "muchísimos" optan por marcharse a otros países, a su juicio, no por miedo a Vox sino porque el Gobierno "se ha cargado sus oportunidades".

"¿Por qué cree usted, señora ministra, que se van nuestros jóvenes? ¿Porque viene la extrema derecha o porque son los que más tarde se emancipan de Europa? ¿Porque viene la extrema derecha o porque sus barrios se han vuelto inhabitables? ¿Porque viene la extrema derecha o porque ustedes se han cargado literalmente sus oportunidades? ¿Porque viene la extrema derecha o porque ustedes persiguen la industria, la ganadería o la agricultura de nuestro país?", ha preguntado.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, tras aclarar que la competencia en esta materia la tienen las comunidades autónomas, ha explicado que "cuatro de cada cinco españoles que están en el extranjero han nacido fuera" de España.

Además, ha recordado que "en 2013", con Mariano Rajoy, el "saldo migratorio negativo de los españoles y las españolas" fue "de 251.131 personas". "Eso sí que era expulsar a españoles y a españolas de nuestro país", ha lamentado.

Mientras, ha puesto de relieve que con el Gobierno actual, España tiene "por primera vez un saldo migratorio positivo que supera a las 26.000 personas".

"LA ESPAÑA NEGRA"

"¿Sabe lo que pasó cuando ustedes formaban parte del Partido Popular? Eso sí que era una fábrica de expulsión de talento y de ciencia de nuestro país. Eso sí era justamente expulsar", ha subrayado Díaz, al tiempo que ha añadido que aquella España, con el Partido Popular gobernando era "la España negra". "Es la España de los viernes de dolores, la que expulsaba a nuestros jóvenes de nuestro país", ha zanjado.

Además, la ministra ha invitado a la diputada de Vox a que interpele sobre este asunto a las comunidades autónomas, y que pida "explicaciones", por ejemplo, al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a lo que De Meer ha contestado pidiendo a Díaz que no tenga "la cara, la jeta" de subir a la tribuna a hablar de Valencia.

"Tiene la cara, tiene la jeta de venir aquí a la tribuna a hablarnos de Valencia. Usted, que es miembro del Consejo de Ministros que dejó ahogarse entre coches y barro a más de 200 personas sin mandar ayuda humanitaria. Porque, competencias que, por cierto, tampoco le enviaron a Castilla-La Mancha porque no fue solo en Valencia, señora ministra. Así que no vuelva aquí a subir por encima de los cadáveres de más de 200 personas a traicionar a los valencianos", ha exclamado De Meer.

Díaz ha afeado a la diputada de Vox que ha hecho "lo peor que se puede hacer en política, lo que siempre hacen, lo que ya han hecho". "Lo han hecho con las víctimas de ETA, lo han hecho con el 11M y lo vuelven a hacer hoy. Acaban de apoyar al señor Mazón a pesar de haber fallecido en Valencia 227 víctimas", ha insistido.

"ALIADOS" DE VOX, COMO "TRUMP"

Por otro lado, la diputada de Vox ha presumido de tener "aliados" como Trump. "Desde luego que una formación patriota como Vox tiene aliados que lo que estamos encantados de que defiendan sus propios intereses. Porque el señor Trump no tiene que defender los intereses de España, tiene que defender los intereses de Estados Unidos. Lo raro, la anomalía, señora ministra, es que usted, vicepresidenta de este Gobierno, no defienda los intereses de España", ha añadido.

Finalmente, Díaz ha acusado a Vox de llevar a la tribuna "argumentos racistas" y "odio". "¿Sabe a que ha venido usted aquí? A desplegar odio. ¿Y sabe lo que sucede, señoría? Que con el odio no se crea empleo, con el odio no se suben los salarios, con el odio no se reduce la desigualdad, con el odio no arreglamos los problemas de migración en nuestro país", ha zanjado la vicepresidenta segunda.