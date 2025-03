Vox exige al Gobierno cumplir el acuerdo con Marruecos y facilitar el retorno de menores extranjeros a países de origen

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a la problemática de los menores extranjeros no acompañados y el incumplimiento del acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007, para su discusión en la Comisión de Interior.

De este modo, la iniciativa, recogida por Europa Press, que se debatirá en la Comisión de Interior, insta al Gobierno a cumplir el acuerdo entre España y Marruecos, facilitando así el retorno de todos los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, así como la reunificación familiar.

La formación denuncia que el acuerdo fue suscrito entre los dos países en el año 2007 y ratificado en el 2013 y que desde su entrada en vigor "no se la ha dado cumplimiento".

Además, recuerda que el Gobierno reconoció, en una respuesta escrita a este Grupo Parlamentario que, desde 2019 hasta el 30 de septiembre de 2024, se ha registrado la llegada de un total de 20.332 menores no acompañados en España.

En Cataluña se han contabilizado hasta 4.802 menores y el 52% de ellos proceden de países de la región del Magreb, destacando Marruecos como el país más predominante en la nacionalidad de dichos menores.

En el texto registrado, se explica que en el acuerdo entre España y Marruecos "se establece como favorable garantizar el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social".

"Por lo tanto, la tutela indefinida de estos menores por parte de las autoridades españolas y su ingreso en centros de acogimiento residencial de menores no se ajusta a lo previsto en el acuerdo y supone un incumplimiento de este", advierte Vox.