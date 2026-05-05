Vox lleva la prioridad nacional a todos los Parlamentos y exige arraigo "verificable" para obtener ayudas

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Vox ha anunciado este martes el registro de una iniciativa en todos los parlamentos donde tiene representación para exigir que el acceso a todas las ayudas esté inspirado en el principio de prioridad nacional, al igual que arraigo "verificable" para obtenerlas.

"Por ello, acabamos de registrar una iniciativa en todos los parlamentos donde tenemos representación para exigir que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas esté inspirado en el principio de prioridad nacional y procure la asignación prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio", ha asegurado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, ha explicado que incluye el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio y la exclusión del acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentren en situación irregular.

También propone la derogación o modificación "de toda la normativa que dificulte la consecución efectiva de la prioridad nacional, incluyendo una modificación en última instancia de la Ley e Extranjería".

"Los españoles deben ser lo primero para cualquier gobierno de España que se precie, y nosotros trabajamos y seguiremos trabajando para que ningún español esté abandonado por culpa de la irresponsabilidad y el oportunismo del PSOE", ha subrayado.

"MISERIA MORAL DEL PSOE"

Por otro lado, Vox se ha referido a "dos asesinatos protagonizados por extranjeros en apenas 24 horas" ocurridos en Barcelona, que, a su juicio, se "ocultan". "Como vivimos en la miseria moral del PSOE, en la era de la cobarde corrección política, pues se ocultan estos crímenes que cometen los invasores que Sánchez mantiene con los impuestos de todos los españoles", ha indicado.

Además, ha reprochado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "calle" este tipo de sucesos en las cumbres internacionales, donde "lo único que habla es sobre cómo controlar las redes sociales para censurar precisamente a todos los ciudadanos españoles".

De la misma manera, ha acusado al Ejecutivo de "fomentar la inseguridad", de ponerse "del lado del delincuente" y de "silenciar" a las víctimas "cuando no pueden sacar ningún tipo de rédito político". "Esta es la España de Sánchez, que ha convertido España en el principal destino de la inmigración ilegal por vía aérea, terrestre y marítima de toda Europa", ha subrayado.

Igualmente, ha destacado que los españoles no tienen la obligación de pagar el mantenimiento de extranjeros en centros penitenciarios y ha cargado contra el Gobierno por "abrir las fronteras y regalar la nacionalidad o la residencia". "La inmigración masiva no solamente borra nuestra identidad o tensiona nuestros servicios públicos, tampoco viene a pagarnos nada", ha apuntado.