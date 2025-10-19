Vox pide en el Congreso auditar concesiones de nacionalidad, impedir ayudas a inmigrantes irregulares y suprimir arraigo

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, durante una rueda de prensa, previa a la Junta de Portavoces, en el Congreso, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, xx (EUROPA PRESS)

Vox ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, para su debate en Pleno, por la que insta al Gobierno a auditar concesiones de nacionalidad, impedir ayudas a inmigrantes irregulares y suprimir el arraigo, entre otras medidas.

En concreto, los de Santiago Abascal solicitan en la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, proceder a la "remigración" de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a España e "impedir que puedan acceder a cualquier tipo de ayuda social o servicio público".

También apuestan por proceder a la "remigración" de "cualquier inmigrante legal" que cometa delitos graves o haga del delito leve "su forma de vida", así como "de todo aquel que decida no integrarse en la cultura de la Nación que lo acoge o intente imponer la suya".

En este sentido, Vox insta al Ejecutivo a auditar "exhaustivamente" todas las concesiones de nacionalidad de los últimos años "con el fin de evitar el fraude y revocar la de todos aquellos que hayan accedido de manera fraudulenta a la misma".

Igualmente, quiere que se realicen las "modificaciones legales oportunas" a fin de suprimir la institución del arraigo como herramienta jurídica para permitir la residencia legal de las personas que hayan accedido "de forma ilegal" a España.

Por otro lado, pide establecer la "prioridad nacional" en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda. Además, insta a proceder a la "remigración" de "todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles". "En todo caso, el acceso a los servicios públicos por parte de los inmigrantes legales estará condicionado a sus años de cotización", añade Vox.

En esta misma línea, solicita acabar con las políticas de "efecto llamada". Estas apunta que "han llevado a miles de personas a jugarse la vida, y perderla trágicamente en demasiados casos, como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa".

Asimismo, la formación aboga por promover incentivos y bonificaciones fiscales a la contratación de españoles. A su vez, establecer criterios de reciprocidad con todos los países que restrinjan "de alguna forma" la contratación de españoles.

"PRIORIDAD NACIONAL" AL MERCADO LABORAL ESPAÑOL

Vox apuesta por implementar una "política migratoria firme, ordenada" y de acuerdo con las necesidades del mercado laboral español, para asegurar "en todo momento la prioridad nacional y la sostenibilidad del estado de bienestar de los españoles, así como la capacidad y voluntad de adaptación a muestra cultura y costumbres".

En esta iniciativa, también insiste en suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos inmigratorios "hasta que no se desarrollen y cumplan los acuerdos bilaterales suscritos para la cooperación en materia de gestión de la inmigración internacional con el propósito de impedir la llegada de inmigrantes ilegales".

Finalmente, en materia de vivienda, pide establecer un régimen fiscal específico y disuasorio para la adquisición de las mismas por parte de capital extranjero, "con el fin de proteger el acceso a la vivienda por parte de los españoles".

"Los ingresos generados por esta fiscalidad especial se destinarán íntegramente a financiar bonificaciones fiscales y ayudas directas para jóvenes españoles, así como a la promoción de vivienda protegida de acceso exclusivo para españoles", subraya.