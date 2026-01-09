La 32º edición de 'Una Sonrisa por Navidad' de Cooperación Internacional ayudó a 8.655 menores vulnerables en Navidad

En su 32o edición, “Una Sonrisa por Navidad” ha llegado a 8.655 niños y niñas en situación vulnerable de toda España - COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La 32º edición de la campaña navideña 'Una Sonrisa por Navidad', puesta en marcha por Cooperación Internacional, ha llevado regalos a 8.655 niños en situación vulnerable de toda España, gracias al compromiso de los trabajadores de 72 empresas que se han implicado en esta iniciativa solidaria.

En esta edición, también se han repartido alimentos y productos básicos a 2.224 personas de familias con escasos recursos, por lo que "el espíritu de la Navidad" ha llegado a los hogares "con mayores necesidades", como han destacado en un comunicado.

En total, 'Una Sonrisa por Navidad' ha contado con el apoyo de 7.784 empleados de 72 empresas, como BNP Paribas, Fundación Telefónica o Ayvens. "Participar en 'Una Sonrisa por Navidad' supone poner en acción los valores de nuestra cultura, trabajar en equipo y colaborar", ha afirmado la trabajadora de Abbvie, Sonia Marqués.

Mientras, la empleada de BNP Paribas, Sara Gómez, ha apuntado que la experiencia le ha permitido conectar con sus hijos, ya que le ha permitido "dejar de pensar en la lista de regalos y pensar en lo que pueden necesitar otras personas".

Por su parte, Pilar Aranda, de Leroy Merlin, ha destacado la posibilidad de "llevar ilusión y esperanza a niños y familias que están pasando una situación complicada en estas fechas tan señaladas a través de un gesto tan sencillo como comprar un regalo".

La iniciativa también ha contado con la participación de 92 entidades sociales y más de 2.000 voluntarios, que han realizado cerca de 350 iniciativas solidarias en diferentes comunidades autónomas, como desayunos solidarios con personas sin hogar, talleres creativos con personas con discapacidad, cabalgata de Reyes Magos en zonas desfavorecidas, actividades navideñas en residencias de mayores y entregas de regalos en comedores sociales, parroquias y colegios.