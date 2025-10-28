Un 98,7% de las trabajadoras cree que la falta de corresponsabilidad afecta a su bienestar personal, según FEDEPE

Presentación del V Barómetro FEDEPE, un estudio promovido por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), en el Congreso de los Diputados - FEDEPE

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La falta de corresponsabilidad en los cuidados de los hijos afecta al bienestar personal de la mujer, como coinciden en señalar un 98,7% de trabajadoras encuestadas en el V Barómetro FEDEPE, un estudio promovido por la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), que analiza los retos, avances y retrocesos que enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional en España, tanto en la empresa como en el trabajo autónomo.

Para llevar a cabo este estudio, se han analizado las respuestas de 706 mujeres entrevistadas de todas las CC.AA. y edades, cumplimentando cuestionarios online hasta finales de agosto de 2025, como han indicado desde FEDEPE.

El estudio añade que para el 80,5% de las trabajadoras existe una situación de brecha salarial entre hombres y mujeres. En cualquier caso, un 39,8% cree que la brecha salarial ha mejorado frente a un 35,2% que considera que se ha mantenido igual en los últimos cinco años, mientras que el 28,1% considera que hay una situación de igualdad total de oportunidades en su entono profesional frente al 71,9% que cree que hay margen de mejora.

Las encuestadas también revelan que todavía sigue existiendo el sesgo de género a la hora de contratar un hombre antes que a una mujer, como mencionan un 17,1%, discriminación que sucede con más frecuencia si el jefe es hombre (21,8%).

Por otro lado, las mujeres que están en puestos de alta dirección afirman que están más dispuestas a renunciar a una parte de tiempo personal o familiar por crecimiento profesional (58,4%). Además, un 75,9% creen que existe una desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de cara a optar a puestos de alta dirección.

Mientras, un 69,2% menciona las políticas de promoción equitativas como una medida que podría facilitar el acceso a las mujeres a los puestos de liderazgo, seguida de programas de desarrollo de liderazgo (48,1%) y las redes de apoyo profesional (41,4%).

Por otro lado, un 54,1% de las mujeres considera que las nuevas modalidades de trabajo remoto (teletrabajo) o híbrido, más que facilitar el acceso de la mujer a puestos directivos, son entornos en los que se replican las barreras tradicionales y generan nuevas formas de desigualdad.

En este sentido, el 82,7% de las mujeres ve en las nuevas tecnologías emergentes y en la Inteligencia Artificial (IA) "una amenaza que está ampliando la brecha y desigualdad profesional de las mujeres con respecto a los hombres". En concreto, una de cada tres considera que este efecto negativo es muy destacado y especialmente preocupadas se muestran las mujeres que están en paro (38,8%).

Asimismo, prácticamente dos de cada tres mujeres activas (trabajando o en paro) afirma que la situación actual geopolítica internacional ha afectado a su carrera profesional, esta opinión es especialmente compartida entre las autónomas o empresarias (80,7%).

Entre las mujeres trabajadoras que viven en pareja, lo más habitual es que sea su pareja la persona que aporta los mayores ingresos en el hogar (55,0%), en concreto, en casi un 30,0% de los casos su pareja gana más de 10.000 euros al año que ella.

¿CÓMO MEJORAR LA CONCILIACIÓN?

Sobre las demandas para mejorar la conciliación, tres de cada cuatro mujeres encuestadas señalan que los horarios flexibles es una medida positiva para mejorar la conciliación, así como los servicios de cuidado infantil gratuitos (61,3%) y el teletrabajo (51,6%).

Además, casi 9 de cada 10 mujeres que se encargan del cuidado de sus hijos ellas solas consideran que el exceso de carga de trabajo o familiar les afecta a su estado de salud física, idéntico porcentaje de las que considera que esta cuidado les afecta a su estado de salud mental.

La falta de seguridad económica y las dificultades de acceso a la vivienda se sitúan como la principal causa del descenso de la natalidad y el retraso de la maternidad (71,6%), especialmente para las menores de 30 años. Tras ella, se menciona las dificultades que tiene la mujer para compatibilizar el trabajo y las necesidades de cuidados (55,7%).

En la presentación del estudio, en el Congreso de los Diputados, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón Solana, ha argumentado que este barómetro "es mucho más que un informe: es espejo, termómetro y brújula".

"Nuestro propósito es generar un gran debate social y aportar datos útiles para impulsar políticas públicas y corporativas más inclusivas. También para erradicar la brecha salarial que constatan 8 de cada 10 encuestadas y romper con los techos de cristal que frenan la promoción femenina a puestos de máxima responsabilidad", ha aseverado.