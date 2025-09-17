Arranca la 16ª edición de Restaurantes contra el Hambre: participan más de 360 establecimientos solidarios

Quique Dacosta y Susi Díaz, embajadores de la campaña Restaurantes contra el Hambre de Acción contra el Hambre. Foto: Alex Lombart para Acción contra el Hambre - RESTAURANTES CONTRA EL HAMBRE DE ACH

En 16 años han participado más de 12.400 restaurantes, bares, cafeterías y hoteles, que han recaudado más 1,6 millones de euros

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La 16ª edición de Restaurantes contra el Hambre, impulsada por Acción contra el Hambre, se ha puesto en marcha con la participación de más de 360 establecimientos y con el fin de rendir homenaje este 2025 al papel que tiene cada persona en generar un impacto positivo: desde el ayudante de cocina al chef.

Bajo el lema 'Alimentamos Cambios', la campaña invita a todas las personas que acuden cada día a las mesas de los restaurantes y cafeterías a que puedan a mejorar la vida de miles de familias en España pidiendo el plato solidario ya que, como indican sus impulsores, el 73% de los españoles visita bares y restaurantes semanalmente. Las generaciones más jóvenes, como la Generación Z, alcanzan el 79%.

En el evento de presentación de la campaña, el director general de Acción contra el Hambre, Manuel Sánchez-Montero, ha dado la bienvenida a esta iniciativa, que coincide con el 30 aniversario de Acción contra el Hambre en España.

"Restaurantes contra el Hambre arranca en el marco de tres décadas de compromiso incansable en la lucha contra una de las mayores injusticias: el hambre. Este año, por primera vez en la historia, estamos presenciando dos hambrunas simultáneas: Gaza y Sudñan. Una señal alarmante que nos indica que no podemos bajar la guardia, pero también es una llamada a la acción. Una llamada que siempre ha recibido respuesta por nuestra parte y por parte del sector privado", ha afirmado.

Por su parte, Susi Díaz, chef del restaurante La Finca, en Elche, y embajadora de la organización y la campaña desde 2018, ha asegurado que, "como cocinera", cree "firmemente en el poder transformador de la gastronomía".

"Por eso, para mí es un honor ser embajadora de Acción contra el Hambre y poner mi granito de 'arroz' en una causa tan necesaria. No se trata solo de cocinar, sino de alimentar esperanzas, dignidad y futuro. Si la cocina puede ayudar a cambiar vidas, entonces tiene aún más sentido lo que hacemos cada día", ha recalcado.

Tanto ella como Quique Dacosta, chef y empresario gastronómico y también embajador desde 2017, han destacado que la hostelería es un sector muy solidario. "La hostelería es una comunidad fantástica a la que admiro. Si podemos disfrutar de una mesa y, al mismo tiempo, sumar para que otras familias salgan adelante, debemos hacerlo", ha añadido Dacosta.

A lo largo de las ediciones de 'Restaurantes contra el Hambre', más de 12.400 restaurantes se han sumado a la iniciativa y hecho posible la recogida de fondos para la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria que en España afecta a 6 millones de personas, al recaudar más 1,6 millones de euros. Se calcula que el 13% de los hogares en España tiene dificultades para conseguir los recursos que permiten tener una alimentación saludable.

Gracias a estos fondos obtenidos y a la colaboración de administraciones públicas y el Fondo Social Europeo, es posible que Acción contra el Hambre siga trabajando contra las causas y los efectos del hambre en el mundo y desarrollando en España sus programas de empleo, emprendimiento y formación en 11 comunidades autónomas.

RECONOCIMIENTO A EMPRESAS, ORGANIZACIONES Y EMBAJADORES

Durante el acto de presentación, ha tenido lugar la entrega de un reconocimiento especial a las organizaciones, empresas y embajadores que han compartido gran parte de los años de historia de Acción contra el Hambre en España en el marco de la campaña: Hostelería de España, Makro, ElPozo, Fundación SEUR, Taberna La Bola, Docamar, Ilunion Hotels o los embajadores Susi Díaz y Quique Dacosta.

"Desde la primera edición, hace ya 16 años, el conjunto de la hostelería no ha dudado en participar en esta campaña. Este es un sector solidario y con conciencia social que diariamente se dedica a alimentar a millones de personas, por lo que no puede dar la espalda a personas en situaciones de vulnerabilidad. Siempre de la mano de los clientes, un año más, queremos seguir alimentado el cambio", ha destacado la directora de proyectos de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, Beatriz Cecilia, en la recogida del reconocimiento.

Mientras, para la responsable de comunicación corporativa de Makro, Vanesa Cardeñosa, "es muy importante poder participar en Restaurantes contra el Hambre porque simboliza la cohesión del sector hostelero español en una causa solidaria de enorme magnitud. Gracias a Acción contra el Hambre por darnos la oportunidad de seguir colaborando en esta bonita iniciativa".

En la misma línea se ha expresado el digital brand de ElPozo Alimentación, Jorge Muñoz, quien ha agradecido el reconocimiento. "Es un orgullo acompañar durante tantos años esta campaña que conecta de forma directa nuestro sector con una causa esencial, que es que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada", ha señalado.