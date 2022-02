Ayúdame3D y Adopta Un Abuelo reparten en residencias regalos solidarios impresos en 3D

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asociación Adopta Un Abuelo y Ayúdame3D lanzaron en redes una campaña el pasado mes de diciembre animando a personas con impresora 3D de cualquier rincón de España para que fabricasen regalos destinados a los abuelos y abuelas de las residencias que participan en el programa intergeneracional de la compañía.

La iniciativa reunió más de 600 regalos en un mes, como señalan sus impulsores. Así, un total de 363 pares de gemelos, 175 soportes para gafas y 132 jarrones se han repartido por diferentes residencias de toda España, fabricados por unas 40 personas que desde sus hogares quisieron colaborar.

En este contexto, el CEO y fundador de Adopta Un Abuelo, Alberto Cabanes, y el director de Ayúdame3D, Guillermo Martínez, fueron a la residencia ORPEA Sanchinarro (Madrid) para entregar algunos de estos regalos de forma presencial. Durante la jornada compartieron con los mayores distintos usos y el funcionamiento que tiene la impresión 3D, así como el impacto social que esta puede tener.

"Me pareció un pequeño detalle que puedo aportar para hacer que las personas mayores se sientan acompañadas y queridas. Me ha reconfortado mucho como persona y me ha hecho sentir que todavía hay personas que se preocupan por los mayores", ha comentado una de sus voluntarias con impresora 3D, Ana Genis.

"La solidaridad es algo que todos deberíamos practicar más. Deberíamos dar más a los demás, a las personas que más lo necesitan", señala otro de los participantes de esta iniciativa, David Muñoz.