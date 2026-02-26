PP, Vox y Junts se alían en el Congreso para pedir la expulsión de migrantes y vetar la educación sexual en la escuela

Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

PP, Vox y Junts se han aliado este jueves en el Pleno Congreso de los Diputados para pedir garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión y vetar la educación sexual en la escuela.

En este sentido, la Cámara Baja ha aprobado este jueves parte de una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a "garantizar la ejecución efectiva de las órdenes de expulsión de extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en España", con el apoyo del PP, Vox, Junts y UPN.

En concreto, la Cámara Baja ha debatido por puntos la iniciativa de los 'populares', cuyo primer punto es garantizar la ejecución de órdenes de expulsión. Este ha contado con 178 votos a favor (PP, Vox, Junts y UPN), 166 en contra (PSOE y socios) y seis abstenciones (CC y PNV).

Asimismo, ha aprobado el cuarto punto, en el que el PP pide "impulsar la revisión de acuerdos con países de origen y tránsito de inmigración ilegal para asegurar su cumplimiento, introduciendo para quienes los incumplan consecuencias diplomáticas y/o económicas". En este caso, ha obtenido 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), 166 en contra (PSOE y socios) y 13 abstenciones (Junts, PNV y CC).

La iniciativa del PP también contaba con otros requerimientos, aunque estos han sido rechazados. Entre estos se encontraba "instar los cambios legislativos necesarios para expulsar a los extranjeros nacionales de terceros países sin derecho a permanecer en la UE condenados por delitos graves o que incurran en reincidencia dolosa, especialmente frente a los delitos contra la libertad sexual, impidiendo su retorno y su residencia en España".

Además, solicitaba reforzar la cooperación judicial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otras autoridades competentes "con el objetivo de reducir los plazos administrativos y judiciales de los procedimientos de expulsión, evitando dilaciones indebidas", así como los medios humanos y tecnológicos de estas, en cooperación operativa con Frontex, "mediante la integración e interoperabilidad de sistemas marítimos, aéreos y satelitales, para prevenir la inmigración ilegal".

Por otro lado, el Pleno ha rechazado este jueves la proposición no de ley de Podemos para implantar educación sexual en todas las etapas del sistema educativo, desde Infantil hasta Bachillerato y Formación Profesional (FP). Así, ha votado una transaccional acordada entre Podemos y ERC, que ha contado con 167 votos a favor (PSOE y socios) y 183 en contra (PP, Vox, Junts y UPN).

PLAN ESTATAL DE EDUCACIÓN SEXUAL EN EDUCACIÓN

La formación 'morada' pedía elaborar, en coordinación con las comunidades autónomas, un plan estatal de "implantación efectiva" de la educación sexual integral en el sistema educativo, desde la etapa infantil hasta el bachillerato y la FP.

También proponía que la educación sexual sea "obligatoria, transversal y adaptada a cada etapa, con enfoque de género, derechos, diversidad y prevención de las violencias machistas", en colaboración con expertas en salud sexual, pedagogía feminista y "derechos LGTBIQA+".

Asimismo, apostaba por dotar al profesorado de formación "específica y permanente" en salud sexual y reproductiva y garantizar que todos los centros educativos cuenten "con profesionales capacitados y recursos adecuados".

De la misma manera, Podemos solicitaba combatir el negacionismo, los discursos de odio y la desinformación "promovida por sectores reaccionarios que intentan eliminar la educación sexual de las aulas, defendiendo públicamente su valor como política feminista de Estado y como derecho del alumnado".

Mientras, en la transaccional acordada con ERC, pedían incorporar "de forma obligatoria" en los contenidos de educación sexual integral, formación específica adaptada a cada etapa educativa, orientada a la prevención, detección temprana y denuncia de violencias sexuales.

Finalmente, reclamaban realizar la aportación de "recursos suficientes" a las comunidades autónomas y a las entidades locales para que estas pudieran adoptar las políticas necesarias para los fines expuestos.