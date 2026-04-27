Costura. - BBVA

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

BBVA canalizó 30.000 millones de euros en negocio sostenible en el ámbito social en 2025, un 52% más que en 2024, acelerando su ritmo de crecimiento. La actividad se distribuyó entre financiación a emprendedores y micronegocios, financiación para la construcción de infraestructura social, productos para la inclusión financiera, colocación de bonos sociales, préstamos vinculados a indicadores sociales y financiación a clientes cuya actividad genera impacto social.

Por segmento de cliente, según ha informado la entidad bancaria en un comunicado, de los 30.000 millones de euros canalizados, cerca de 13.000 millones corresponden a clientes empresas, más de 11.000 millones a clientes minoristas y unos 6.000 millones correspondieron a clientes corporativos.

Asimismo, el segmento de clientes minoristas es el área con mayor crecimiento relativo, con un aumento del 117% interanual, hasta alcanzar los 11.339 millones de euros a través de productos y servicios dirigidos a clientes minoristas, emprendedores y pymes para promover su inclusión o afianzamiento en el sistema financiero.

Tal y como detalla BBVA, la aceleración del negocio sostenible en el ámbito social responde a la integración de la estrategia social en las áreas comerciales de Empresas y Clientes Minoristas, a una mayor especialización de los equipos de negocio y a una creciente demanda de soluciones financieras para promover el progreso económico y social.

En contexto, la entidad bancaria alcanzó en el pasado año una cifra récord de 134.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible. De ellos, 30.000 se destinaron a actividades sociales, y 104.000 millones de euros (un 77%) a la lucha contra el cambio climático y la protección del capital natural.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO

El principal motor ha sido el apoyo al emprendimiento, con 9.000 millones de euros (75% del volumen del segmento) que se destinaron a financiar a emprendedores y microempresas, principalmente en España y Turquía. En este ámbito, en 2025, destaca el apoyo a mujeres emprendedoras al que se han dedicado unos 5.000 millones de euros.

También, 2.000 millones se han dedicado a facilitar la inclusión financiera y social de los segmentos vulnerables, así como el acceso a vivienda social. En concreto, en México se ha fomentado la inclusión financiera de 289.000 personas y microempresas no bancarizadas o infra bancarizadas a través de cuentas digitales, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, medios de pago digital y acciones para fomentar los conocimientos financieros y digitales de los clientes.

Además, el segmento de clientes Empresas se mantiene como el mayor contribuyente en volumen total, con 13.094 millones de euros (+69% interanual).

El desglose, aportado por la entidad, incluye 6.000 millones para financiar a clientes cuya actividad genera impacto social, como administraciones públicas, empresas sociales o grandes fundaciones; 5.000 millones destinados a la financiación de infraestructura social en ámbitos como educación, salud o conectividad; 700 millones en financiación para promover el emprendimiento; 500 millones dirigidos a financiar entidades que promueven la inclusión financiera y social; y 500 millones en colocación de bonos sostenibles, bonos sociales y bonos vinculados a indicadores sociales de terceros, actuando BBVA como 'bookrunner'.

Del mismo modo, el segmento de clientes corporativos movilizó 5.808 millones de euros, un 6% más que en 2024. Su actividad estuvo marcada por la colocación de bonos sostenibles y sociales y la financiación de grandes proyectos de infraestructura pública.

De esa cifra, 3.000 millones correspondieron a financiación y actividad transaccional finalista, con iniciativas de infraestructuras inclusivas como salud, educación, vivienda o transporte; 600 millones a financiación y actividad de banca transaccional asociada al cumplimiento de indicadores sociales; 2.230 millones a la colocación de bonos de terceros, actuando BBVA como 'bookrunner'; y 200 millones a financiación de proyectos de infraestructuras sociales.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Según BBVA, España lidera la movilización social con el 38% del total (7.974 millones de euros). El foco principal en el mercado español ha sido la financiación a pymes y el apoyo financiero a las administraciones públicas para la gestión sanitaria y de servicios sociales. Turquía contribuye destacadamente con un 24% del total (más de 5.000 millones de euros).

Su estrategia se ha volcado en el emprendimiento femenino y en el crecimiento de la financiación de infraestructuras sociales básicas con foco en su resiliencia ante desastres naturales.

También, México aporta el 19% del volumen global (4.036 millones de euros). El mercado mexicano destaca por el dinamismo de su segmento corporativo en la emisión de bonos con etiqueta social y por ser motor de la bancarización de nuevos clientes.

En América del Sur, con una movilización conjunta de 2.570 millones de euros, destacan Colombia y Perú, donde la entidad ha priorizado la financiación de infraestructuras sociales y el apoyo a emprendedores rurales y pymes lideradas por mujeres. En Argentina, BBVA ha centrado su canalización de negocio sostenible social en la inclusión financiera.