La brecha salarial de género en ingeniería es 14 puntos menos que en el conjunto de población activa: 10% frente al 24%

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La brecha salarial de género en ingeniería es menor que en el conjunto de la población activa (10% frente a 24%), situándose en 34.100 euros para hombres y 31.100 euros para mujeres.

Así lo refleja el Observatorio de la Mujer Ingeniera en la Industria Española, presentado en el Instituto de la ingeniería de España IIE). Se trata de un informe del Comité INGENIA del IIE con la colaboración de REDEIA que analiza las barreras y oportunidades para la integración de las mujeres en la industria, evaluando su acceso a carreras.

El estudio se ha basado en una doble encuesta online a más de 400 profesionales de los 20 Comités Técnicos del IIE y la revisión de estudios previos, principalmente el 'Observatorio de la Ingeniería en España 2022'.

Confluye que la brecha de género en carreras STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) "sigue siendo un desafío en España, persistiendo desde la educación secundaria y reflejándose en la baja representación femenina en tecnología y liderazgo".

Aunque ha habido avances en la incorporación de mujeres a la ingeniería, persisten desigualdades estructurales, como la brecha salarial y el acceso limitado a cargos de responsabilidad.

El informe recomienda la implementación de programas de mentoría y becas para mujeres en ingeniería, así como políticas de conciliación laboral que favorezcan la retención del talento femenino.

Para reducir la brecha salarial, propone promover medidas de transparencia y auditorías de equidad, asegurando condiciones laborales más justas. Finalmente, recoge la creación de un Observatorio Permanente permitirá evaluar el impacto de estas iniciativas y garantizar el avance hacia una mayor igualdad en el sector de la ingeniería.

A nivel nacional, los datos muestran que, aunque la mayoría del alumnado de Bachillerato son mujeres, estas están subrepresentadas en la rama de Ciencias y Tecnología (43,6% frente al 52,5% de los hombres), diferencia que se amplía en la educación superior, donde solo representan el 26,5% en Ingeniería y Arquitectura, frente a porcentajes superiores en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales.

Sin embargo, se observa una ligera tendencia al aumento de la matriculación femenina en estudios de ingeniería en los últimos años, aunque con diferencias según la especialidad.

En España, la profesión de ingeniería cuenta con aproximadamente 750.000 trabajadores. El porcentaje de mujeres en la ingeniería española se sitúa en torno al 20%, con variaciones según la rama: menor presencia en Telecomunicación (12%), Informática (16%) e Industrial (19%), y mayor en Agrícola (33%) y Caminos (24%). Estos niveles son comparables a los porcentajes de mujeres en la ingeniería de países europeos como Francia (22%), Italia (18%) y Alemania (17%).

La igualdad de género en la profesión sigue condicionada por factores como la maternidad y las normas sociales. La tasa de ocupación de ingenieros es muy elevada (98%), con un 87% trabajando en su especialidad. Sin embargo, solo un 19% de estas profesionales son mujeres. La participación femenina fuera de la ingeniería asciende al 34%. El paro en la profesión es casi nulo (2%), afectando más a mujeres (4%) que a hombres (1,5%).

El 85% de los ingenieros están en régimen de cuenta ajena, principalmente con contratos indefinidos (77%), mientras que el empleo temporal afecta más a las mujeres (23% frente al 7% de hombres). El trabajo autónomo o como empresario es minoritario, representando solo el 14% de mujeres frente al 86% de hombres.

La mayoría de ingenieros (83%) ocupan roles técnicos o mandos intermedios, mientras que un 14% accede a cargos de dirección. La ingeniería Industrial lidera la representación en máximas responsabilidades.

La distribución de género muestra fuertes disparidades en puestos de liderazgo: solo el 8% de los cargos de dirección general son ocupados por mujeres, frente al 92% de hombres.

En mandos intermedios, las mujeres representan el 14%, y en cargos intermedios el 24%. En niveles junior la proporción femenina es del 33,7%, manteniéndose estable hasta dirección media (34,5%) y disminuyendo drásticamente en alta dirección (10,6%).