Casi 3.000 voluntarios colaboraron en 2024 con Fundación Randstad, el doble que en 2023

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.288 voluntarios colaboraron en 2024 con la Fundación Randstad en iniciativas que han impactado de forma directa en la vida de personas con discapacidad en toda España, lo que supone el doble que en el 2023.

La Fundación, que trabaja para conseguir la igualdad de oportunidades laborales de las personas con discapacidad, ha destacado el "papel esencial" del voluntariado corporativo "como herramienta para la inclusión laboral, la sensibilización y la transformación social".

En concreto, el voluntariado corporativo en Fundación Randstad se articula en dos grandes líneas: voluntariado formativo y voluntariado participativo. "Ambos modelos permiten a profesionales de empresas colaboradoras compartir su tiempo y experiencia con los usuarios, generando un entorno de aprendizaje mutuo", ha apuntado.

En esta misma línea, ha explicado que en el voluntariado formativo se formó a 1.227 personas en competencias como orientación laboral, redacción de CV, ciberseguridad, uso de redes sociales y educación financiera, a través de talleres especializados en diferentes áreas de interés para el desarrollo profesional de los usuarios con discapacidad. En esta modalidad participaron 19 empresas colaboradoras y se realizaron 106 talleres que sumaron 459 horas de formación en 2024.

Por su parte, en el voluntariado participativo más de 2.061 personas voluntarias colaboraron, junto a personas con discapacidad, en 49 acciones inclusivas centradas en actividades deportivas, artísticas, ambientales y sociales. "Este tipo de acciones son experiencias que fortalecen los lazos entre empresas y comunidades, fomentando la empatía y el respeto por la diversidad", ha expuesto la Fundación.

Finalmente, ha recalcado que "las acciones de voluntariado corporativo son clave para adaptar los programas de inclusión a las realidades locales en todos los rincones del país". Además, ha recordado que la Fundación Randstad tiene presencia en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia y las Islas Canarias, donde pueden alcanzar "una inclusión real a lo largo de todo el territorio nacional".