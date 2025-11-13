Cecabank dona 150.000 euros a 15 proyectos elegidos por sus empleados en la XI edición de 'Tú eliges'

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cecabank ha celebrado una nueva edición de su programa 'Tú Eliges', una iniciativa que canaliza la solidaridad y el compromiso social de sus empleados, y que forma parte del Plan de Acción Social de la entidad, integrado en su Política de Sostenibilidad. Este año, el programa ha contado con una donación total de 150.000 euros, destinada a financiar los proyectos presentados y seleccionados por la plantilla.

La entrega de las ayudas a las diferentes asociaciones y fundaciones beneficiarias tuvo lugar en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en un acto que reunió a representantes de las organizaciones premiadas, empleados y directivos de la entidad, en un ambiente de reconocimiento al esfuerzo colectivo por impulsar iniciativas transformadoras en beneficio de la sociedad.

En esta convocatoria se han presentado 23 proyectos, distribuidos en tres categorías: social, cultural y medioambiental. La edición ha contado con una amplia participación de la plantilla, alcanzando el 85%, lo que pone de relieve el fuerte compromiso y la sensibilidad social que demuestran los empleados de Cecabank a la hora de apoyar e impulsar las iniciativas solidarias presentadas, como ha destacado la entidad.

En concreto, la Fundación Unoentrecienmil ha sido la más votada por su proyecto sobre la investigación contra la leucemia infantil, con el que impulsa la financiación de estudios científicos innovadores y promueve iniciativas solidarias como 'La Vuelta al Cole', un evento deportivo que moviliza a la comunidad educativa en favor de la investigación.

En segundo lugar figura la Asociación Aleph-Tea con el proyecto 'Ocio personalizado', especializado en personas con autismo, y en tercero, la Asociación Madreperla con 'Humanización UCI pediátrica del Hospital La Paz', iniciativa enfocada en ofrecer apoyo emocional a las familias de niños gravemente enfermos.

También han sido seleccionados proyectos de AFEAM (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Madrid), Asociación Síndrome de Morquio, Apromar, Asociación Nacional del Síndrome de Apert y otras Craneosinostosis Sindrómica, ASALBO (Asociación Almeriense Síndrome Bohring - Opitz), Fundación AENILCE, Amigos de la Pouponniere Medna-Dakar, Fundación Juanfe, Asociación de personas con discapacidad La Canariega, Fundación Hospitalarias Arturo Soria, FIEB (Fundación para la Etología y la Biodiversidad) y Asociación Aula IFFD Madrid.

Desde su lanzamiento en 2015, 'Tú Eliges' ha canalizado más de 1.075.000 euros hacia 134 proyectos solidarios destinados a impulsar la investigación y el desarrollo de terapias innovadoras, mejorar la calidad de vida de pacientes, fomentar la inclusión a través de la cultura, la música y el deporte, y proteger el medioambiente mediante acciones de conservación de la flora y la fauna, entre otros.