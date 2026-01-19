El CERMI renueva su certificado efr de Fundación Másfamilia con el que acredita su modelo de conciliación e igualdad

El CERMI renueva el certificado efr y consolida un modelo avanzado de conciliación e igualdad - CERMI

MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha renovado su certificado efr en la categoría Proactiva B, otorgado por Fundación Másfamilia, que acredita la consolidación y la mejora continua de la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral de sus empleados.

En un comunicado, el CERMI ha explicado que esta acreditación es un modelo internacional de dirección de personas que forma parte de la responsabilidad social empresarial y de la gestión de la excelencia, orientado a dar respuesta a las necesidades de conciliación desde el respeto a la legislación vigente y la negociación colectiva. Este modelo promueve la igualdad de oportunidades y la inclusión, a través de un sistema de autorregulación voluntaria asumido por las organizaciones certificadas.

La organización se certificó por primera vez en 2021 y cada dos años debe someterse a auditorías internas y externas que evalúan el modelo efr. Estos procesos analizan los procedimientos y metodologías de trabajo, la comunicación interna, la participación y voz de las personas trabajadoras, el catálogo de medidas de conciliación, los indicadores de seguimiento, los planes de acción y el compromiso efectivo de la dirección.

La norma efr también exige el diseño e implantación de sistemas estructurados que permiten medir el desempeño del modelo de conciliación, incorporar acciones formativas y de comunicación, así como garantizar un ciclo permanente de mejora continua que evalúa el avance real de la organización en esta materia.

Además, la acreditación de Fundación Másfamilia ha sido reconocida como 'Good Practice' por la Organización de las Naciones Unidas y por el programa 'Interreg Europe', al impulsar políticas de conciliación que tienen en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras y ofrecen a las entidades directrices claras para mejorar el entorno laboral y el bienestar de sus equipos.