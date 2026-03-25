Ciuden y Empower Parents se unen para acercar La Fábrica de Luz y La Térmica Cultural (León) a las infancias con TEA

Profesionales de la Ciuden ha recibido formación en mediación cultural y accesibilidad en el marco del programa Empower Parents. - CIUDEN

PONFERRADA (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

La Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) y Empower Parents han firmado un acuerdo de colaboración para acercar la cultura a las infancias con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y en La Térmica Cultural, en Ponferrada (León).

De esta manera, el programa Empower Parents, dirigido a familias con niños y niñas con autismo de entre cinco y doce años, aterriza por primera vez en Castilla y León con el objetivo de facilitar recursos educativos y herramientas que permitan su acceso y la participación en las instituciones culturales.

Empower Parents es un programa estructurado en 16 sesiones en el que el equipo de las instalaciones culturales, previamente formado en mediación cultural y accesibilidad por la citada organización, trabaja junto a las familias y las infancias con autismo a través de dinámicas participativas y herramientas específicas.

La colaboración con Ciuden se realiza en el marco del programa 'Ayudas destinadas a proyectos culturales con especial impacto social', perteneciente al Ministerio de Cultura. La firma de esta alianza se inició en el año 2025 y ha atravesado diversas fases de planificación, coordinación y formación interna para poder implementarse en 2026. Con esta nueva edición, ambas entidades refuerzan su compromiso con la accesibilidad cultural y aspiran a consolidar un modelo que pueda replicarse en otros espacios museísticos del territorio.

Tras la formación del personal de La Fábrica de Luz. Museo de la Energía y de La Térmica Cultural, se abre ahora la convocatoria de inscripción para las familias interesadas en formar parte de esta primera edición del programa en Ponferrada, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Ciuden.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones estarán disponibles desde este miércoles hasta las 18.00 horas del viernes día 3 de abril, a través del formulario https://forms.gle/LTGLJL8CanLNqo3Y9. Una vez se hayan realizado las inscripciones se realizarán las entrevistas a las familias entre los días 6 y 10 de abril y, finalmente, se contactará con ellas el 13 de abril para dar comienzo a las actividades el día 17 del mismo mes.

La fundadora y CEO de Empower, Laura Donis, ha subrayado que cada vez que una nueva ciudad se suma a Empower Parents se abre una puerta a que más familias encuentren un espacio donde sentirse acompañadas y reconocidas. Para muchas, participar en actividades culturales accesibles "deja de ser un reto y se convierte en una oportunidad".

En este sentido, Donis ha destacado que el compromiso de Ciuden con este proceso demuestra que las instituciones culturales pueden liderar transformaciones reales cuando ponen a las personas en el centro.

GARANTIZAR LOS DERECHOS CULTURALES

Por su parte, la directora general de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden), Yasodhara López, ha señalado que esta alianza supone dar cumplimiento a uno de los objetivos principales de la actividad del área de museos, patrimonio y cultura y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consistente en garantizar los derechos culturales, algo "fundamental" cuando se trata de la infancia.

"El acuerdo permite abrir un mundo, el de la cultura, no sólo por derecho; también como una herramienta que pueda ayudar", ha afirmado López. Por eso, ha puesto en valor la implicación de Empower Parents en la formación del personal de los centros culturales para poder ofrecer una experiencia cultural en un espacio "verdaderamente inclusivo", donde cada niño y cada niña encuentre no solo un lugar al que acceder, sino un entorno en el que participar "plenamente" y desarrollar su potencial.