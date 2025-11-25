La colaboración de Fundación Ibercaja con 44 entidades sociales de Madrid ayudará a 11.475 personas

Fundación Ibercaja entrega convenio de colaboración a 44 entidades sociales de Madrid que trabajan contra la desigualdad - FUNDACIÓN IBERCAJA

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Ibercaja ha entregado los convenios de colaboración a 44 entidades sociales de la Comunidad de Madrid para apoyar diferentes proyectos sociales que llevan a cabo y con los que se ayudarán a 11.475 personas.

Las asociaciones seleccionadas forman parte de la vigésima convocatoria nacional de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, con la que este año se llegará a alrededor de 200.000 personas con apoyo a 315 entidades con el objetivo de ayudar e impulsar a las entidades sociales que, a través de sus proyectos, trabajan por romper las desigualdades en la sociedad, como ha indicado la entidad.

Las ayudas tienen por objeto apoyar proyectos dirigidos a la inserción laboral e integración social de colectivos en situación o riesgo de exclusión social; o dependencia social; iniciativas de orientación y formación destinadas a implementar alternativas innovadoras que afronten el fracaso escolar, con el objeto de tener una educación de calidad, así como aquellos destinados a cubrir necesidades básicas de personas en situación de exclusión.

También respaldan todo tipo de acciones, actividades, talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos sociales vulnerables.

En el caso de los 315 proyectos seleccionados en esta edición, 206 se destinan a la atención a necesidades básicas, mientras que 59 se destinan a inserción laboral y social y 50 para proyectos educativos para combatir el fracaso escolar. Este reparto supone que un 66% está destinado a cubrir necesidades básicas, mientras que un 19% apoya la creación de empleo y un 15% aborda el fracaso escolar.