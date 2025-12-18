La digitalización y la IA abren nuevas oportunidades de empleo para las mujeres con discapacidad según expertos

Fedepe, Fundación ONCE e Inserta Empleo sitúan la empleabilidad de mujeres con discapacidad como estrategia empresarial - FEDEPE

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), junto con Fundación ONCE e Inserta Empleo han celebrado un encuentro-coloquio en el que han concluido que es necesario situar la inclusión laboral de las mujeres con discapacidad en el centro de la estrategia empresarial y aprovechar la ventana de oportunidad que ofrece la digitalización y la Inteligencia Artificial.

El encuentro --con el lema 'Más allá de la RSE: Inclusión laboral de mujeres con discapacidad en sectores estratégicos RSE-D. Un análisis y propuestas para sectores como Transporte, Construcción o STEM'-- ha reunido a expertas, directivas y responsables públicas para analizar cómo avanzar hacia un modelo laboral más justo e inclusivo en sectores como el transporte, la construcción o las disciplinas STEM, donde la brecha de género sigue siendo especialmente elevada, como han indicado sus impulsores.

En la apertura institucional, la secretaria general de Fundación ONCE y vicepresidenta ejecutiva de Fundación ONCE, Virginia Carcedo, ha asegurado que esta segunda jornada conjunta con FEDEPE "nace para dar un paso más allá" y ha recordado que la inclusión laboral de personas con discapacidad debe ser "una prioridad estratégica, no una acción aislada de RSE". En este sentido, ha señalado que la realidad actual sigue siendo crítica ya que sólo una de cada cuatro mujeres con discapacidad tiene empleo, 34 puntos por debajo del resto de mujeres.

En su intervención, la presidenta de FEDEPE, Ana Bujaldón, ha destacado que las empresas que incorporan diversidad en sus equipos directivos "aumentan la innovación, mejoran el clima laboral y crecen en rentabilidad". Asimismo, ha añadido que "cuando una mujer lidera, cambia el ecosistema. Y cuando una mujer con discapacidad accede a un puesto de responsabilidad, no sólo rompe una barrera individual: abre un camino para muchas otras que vienen detrás".

También ha apostado por "generar un impacto real: para que las administraciones diseñen políticas más inclusivas, para que las empresas incorporen nuevas perspectivas y para que las mujeres encuentren referentes y aliados".

La primera mesa del encuentro, titulada 'Ecosistemas inclusivos con enfoque de género. Mujeres profesionales con discapacidad', ha estado moderada por la subdirectora general para el Emprendimiento, la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva de Mujeres del Instituto de las Mujeres, Begoña Suárez, quien ha recordado que la desigualdad entre hombres y mujeres "es estructural y se agrava con variables como la discapacidad".

En su opinión, "cuando una profesión empieza a tener mejores remuneraciones, con frecuencia las mujeres son expulsadas. En el caso de las matemáticas, cuando estas disciplinas empezaron a tener una demanda creciente vinculada a IA y tecnología, la presencia femenina se redujo, y la discapacidad amplía todavía más esta brecha".

La técnica experta adscrita a la Subdirección de Recursos Humanos de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, Iria Losada Grandío, ha subrayado que el reto es incorporar la interseccionalidad -género, discapacidad, edad o riesgo de exclusión- en el diseño de cada itinerario formativo, y ha incidido en cómo los talleres y servicios siguen reproduciendo patrones altamente feminizados, especialmente en áreas de cuidados o masculinizados, como en jardinería.

Por su parte, la directora de Inserta Empleo en Madrid, Carmen Montes Terenti, ha destacado que muchas mujeres con discapacidad ni siquiera están buscando trabajo. "Hay que llegar a ellas, comprender su punto de partida económico, familiar o territorial, y abrir posibilidades más allá de los sectores feminizados. Trabajamos desde la orientación y la formación para ampliar horizontes laborales como en nuevas áreas tecnológicas ligadas al programa Por Talento Digital, donde se identifican oportunidades en coordinación con empresas", ha concluido.

La segunda mesa, 'Visibilidad y Liderazgo: Mujeres en sectores estratégicos Transporte, Construcción y STEM' ha reunido a representantes de empresas de sectores punteros. Así, Oreana Rincones-Medina, Model-E Brand Manager en Ford y representante de Women on Ford, ha explicado que la automoción vive "una revolución por el vehículo eléctrico, el software y la inteligencia artificial", lo que está generando nuevas oportunidades para las mujeres en ámbitos que antes parecían encasillados para hombres.

"Si queremos que más niñas lleguen a estos sectores necesitamos referentes, vocaciones tempranas y cambios en los estereotipos porque el talento del futuro se forma hoy, y no solo en la universidad: también en los colegios", ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta de WIRES (Women in Real Estate España), Ariadna Belver Comin, ha señalado que en construcción existen oportunidades inmensas desde el diseño hasta la dirección de proyectos y ha destacado el papel clave que pueden desempeñar las mujeres con discapacidad en el diseño accesible. "No basta con baños adaptados; necesitamos obras, oficinas y hoteles pensados desde la diversidad sensorial, física y cognitiva. Las grandes barreras ya no están en la obra, donde ya hay muchas jefas o responsables de proyectos, sino arriba, en la toma de decisiones".

Para María Concepción Gómez Alonso, directora del Clúster de Clientes de Banca y sponsor corporativo en materia de diversidad de Viewnext, entidad miembro del Consejo Consultivo de Por Talento Digital, la inteligencia artificial "puede ser un acelerador de inclusión", facilitando teletrabajo, adaptaciones personalizadas, eliminación de sesgos y evaluación por objetivos. "La IA puede vitaminarnos a todas, pero para que esto funcione, las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad, deben participar en la creación de la tecnología, no limitarse a usarla", ha indicado.

La clausura ha corrido a cargo de la presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades del Grupo Social ONCE, Patricia Sanz, que ha insistido en que avanzar exige "conocer la realidad, definir la que queremos y comprometernos a transformarla" para garantizar mayor presencia y mejor calidad de empleo para las mujeres con discapacidad".