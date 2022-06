Dos científicas españolas, galardonadas en los Premios Internacionales 'L'Oréal-Unesco for Women in Science' 2022

Ángela Nieto, Laureada por Europa, recoge en París su premio ‘L'Oréal-UNESCO For Women In Science’ 2022.

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las científicas españolas Ángela Nieto y Cristina Romera Castillo han recogido en París (Francia), en la sede de la UNESCO, sus premios 'L'Oréal-UNESCO For Women In Science' 2022 en un acto en el que se rindió homenaje a 45 científicas procedentes de más de 35 países, reconocidas en las tres últimas ediciones con estos galardones, que tienen como objetivo visibilizar el talento femenino en el ámbito científico.

En el caso de la bióloga del CSIC Ángela Nieto, del Instituto de Neurociencias de Alicante, fue reconocida por su investigación sobre los procesos embrionarios implicados en el desarrollo de diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. El jurado destacó que Nieto recibe el galardón por sus "descubrimientos fundamentales sobre el modo en que las células cambian de identidad en el curso del desarrollo embrionario. Sus trabajos han abierto el camino para el desarrollo de enfoques terapéuticos nuevos en el marco del tratamiento del cáncer y su propagación a otros tejidos".

Junto a Nieto, que obtuvo el premio a la mejor investigadora de Europa, fueron galardonadas otras cuatro científicas de prestigio internacional: la bioquímica Katalin Karikó, por América del Norte; la experta en enfermedades infecciosas María Guadalupe Guzmán Tirado, por América Latina; la neurocientífica Hailan Hu, por Asia y el Pacífico; y la experta en Salud Pública Agnès Binagwaho, por África y Estados Árabes. Los premios están dotados con 100.000 euros para cada ganadora.

"La ciencia da la libertad de explorar con rigor y generosidad, conocer a personas extraordinarias y sentirnos parte de una comunidad internacional que trabaja por un mundo mejor", ha comentado Nieto tras recibir el premio. Nieto se convierte así en la segunda española en recibir este prestigioso galardón internacional, tras la bioquímica Margarita Salas, quien lo recibió en el año 2000.

En la categoría de Talento emergente internacional fue premiada la investigadora del CSIC Cristina Romera, del Instituto de Ciencias del Mar, por sus investigaciones para comprender el impacto del plástico en el ciclo del carbono marino e identificar una alternativa para que se biodegrade. "Este reconocimiento me dará la plataforma que necesito para ayudar a motivar e inspirar a más niñas y mujeres que quieren hacer ciencia", ha señalado Romera.

Los galardones L'Oréal-Unesco La Mujer y la Ciencia reconocen cada año la labor de cinco mujeres científicas por su excepcional carrera y por sus investigaciones en las ciencias de la vida y el medio ambiente. Según la Unesco, solo el 33% de los investigadores del mundo son mujeres.

"En L'Oréal creemos firmemente en un mundo con igualdad de oportunidades para todas las personas, pero no cabe duda de que aún nos queda mucho camino por recorrer para conseguirlo. Por eso es tan importante seguir impulsando iniciativas como 'For Women in Science', que cada año reconoce a mujeres excepcionales en un campo tan relevante para nuestro futuro como el científico", ha señalado el CEO de L'Oréal España y Portugal, Juan Alonso de Lomas.

"Desde L'Oréal estamos orgullosos de poder formar parte de este programa y, sobre todo, de hacerlo de la mano de un socio como la UNESCO", ha concluido.

Desde su creación en 1998, el programa 'L'Oréal-UNESCO For Women in Science' ha reconocido y apoyado a 3.900 mujeres científicas. Además, esta iniciativa ha involucrado a alrededor de 50 Instituciones científicas de alto nivel en todo el mundo. En España, el programa concede desde el año 2006 cinco premios de 15.000 euros cada uno para ayudar a proyectos de investigación desarrollados por científicas españolas. Durante sus 22 años de historia en España, ha prestado apoyo a un total de 72 científicas españolas con ayudas por valor de más de 1,1 millón de euros.

Los premios 'L'Oréal-UNESCO For Women In Science' 2022 siguen luchando para que el liderazgo femenino en el ámbito científico reciba el reconocimiento que merece, una celebración que es una forma de reconocer, no solo el trabajo realizado durante toda su carrera, sino también los numerosos obstáculos superados a lo largo del camino.