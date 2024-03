Edith Elgueta, ejemplo emprendedor ante la ONU con su negocio en el desierto de Atacama

En América Latina, el 62% de mujeres está en situación de pobreza multidimensional: falta de recursos económicos, salud o educación



MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ministras latinoamericanas y expertos en mujer y desarrollo han compartido soluciones para acelerar la igualdad de género en un acto organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Así, la formación en habilidades digitales, microseguros para mujeres y apoyo a proyectos sostenibles han sido algunas de las soluciones propuestas en la jornada 'Financiación e innovación con mirada de género para salir de la pobreza', celebrada en colaboración con Trust for the Americas y los gobiernos de Panamá y Colombia.

De los efectos de estas iniciativas ha dado cuenta Edith Elgueta, una apicultora chilena que produce y vende miel en el desierto de Atacama quien, a través de un vídeo, ha explicado cómo fue posible sacar adelante un negocio sostenible.

Sobre la mesa se ha puesto los datos de pobreza en América Latina, que afectan al 62% de las mujeres, lo que supone que, además de la falta de recursos económicos, estas mujeres sufran carencias en salud, educación y vivienda. La tecnología se ha convertido, además, en un elemento de exclusión: las mujeres hacen un uso más restringido en sus emprendimientos y pierden las oportunidades que les puede brindar un mundo digitalizado.

Ante esta problemática, The Trust for the Americas ofrece formación a mujeres en América Latina en alianza con socios locales. "El papel de las sinergias público-privadas es clave para desarrollar este tipo de iniciativas que potencian las oportunidades laborales de las mujeres", ha señalado la CEO de la organización, Linda Eddleman, durante el panel de alto nivel celebrado en el acto.

En este sentido, la directora de Cooperación al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Pilar Garrido, ha explicado como sólo el 4% del total de la ayuda bilateral se dedica a programas con la igualdad de género como objetivo principal. Naciones Unidas señala que se necesitaría invertir 360.000 millones de dólares más por año en medidas destinadas a la igualdad de género para lograr este propósito.

Además, cerrar las brechas económicas de género podría inyectar 172 billones de dólares en la economía mundial y aumentar el PIB un 20%: "Invertir en las mujeres es imperativo para construir sociedades más inclusivas y prósperas para todos y erradicar la pobreza. Nuestros datos de medición de impacto nos confirman que de los emprendedores que salieron de la pobreza el año pasado, 7 de cada 10 son mujeres", ha asegurado la responsable de Sostenibilidad, Equidad e Inclusión de la FMBBVA, Laura Fernández Lord.

1,7 MILLONES DE MUJERES EN 5 PAISES DE AMERICA LATINA RECIBEN ATENCIÓN

La Fundación Microfinanzas BBVA atiende a 1,7 millones de mujeres en cinco países de América Latina y diseña productos y servicios financieros y no financieros, con enfoque de género, ajustados a las circunstancias de las mujeres vulnerables a las que apoya: migrantes, indígenas o que viven en zonas rurales y remotas.

Mujeres rurales como la apicultura Edith Elgueta sufren desigualdades que, en muchos casos, les impiden desarrollar sus proyectos empresariales. Para apoyarlas, FMBBVA les proporciona productos financieros verdes y rurales, como créditos para la agricultura sostenible y microseguros agrícolas y climáticos. De las 160.000 personas que tienen un seguro de este tipo, más de un 50% son mujeres. Además, la Fundación ha desarrollado una amplia gama de microseguros de bajo coste, de entre 1 y 3 dólares mensuales, específicos para mujeres que cubren desde enfermedades oncológicas hasta sus periodos de maternidad.

A cierre de 2023, 263.000 mujeres contaban con alguno de estos productos. Asimismo, pone a su disposición plataformas educativas abiertas y gratuitas en las que pueden aprender a manejar las redes sociales que, como a Edith, les permiten vender sus productos por Internet y a otros países.