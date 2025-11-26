Empresas colaboradoras con Fundación SERES invirtieron 9,37 millones de media en programas sociales durante 2024

Presentación de la XI edición del 'Informe del Impacto Social de las Empresas' de la Fundación SERES, elaborada en colaboración con Deloitte - FUNDACIÓN SERES

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las empresas que colaboraron con la Fundación SERES durante 2024 invirtieron 9,37 millones de euros de media en programas sociales, una inversión que benefició a más de 25 millones de personas --más de 6,5 millones de personas en el ámbito nacional y cerca de 18 millones a nivel internacional--. En el mismo periodo, se impulsaron una media de 233 iniciativas sociales por compañía y se generaron más de 705.000 empleos directos.

Estos son algunos de los datos de la XI edición del 'Informe del Impacto Social de las Empresas' de la Fundación SERES, elaborada en colaboración con Deloitte, analiza cómo las compañías españolas están contribuyendo al progreso social y económico a través de sus políticas de sostenibilidad y su gestión responsable. Así, esta edición pone de relieve cómo las compañías integran inversión social, generación de empleo y movilización de sus equipos para maximizar su impacto positivo en la sociedad.

El informe añade que el 60% de las empresas colaboradoras prevé mantener su inversión social en los próximos dos años y un 22% anticipa un incremento. En cuanto a las iniciativas sociales, el 69% concentra su impacto en el ámbito educativo, seguido de salud y bienestar social, con un 67%, y empleo e integración laboral, con un 56%.

Las empresas SERES aportaron cerca de 474 millones de euros de contribución media por empresa en impuestos a las arcas públicas. De media, cada empresa que colabora con la Fundación SERES impacta en más de 560.000 beneficiarios, como se ha destacado en la presentación del documento, este miércoles en Madrid.

El informe añade que la inclusión y la diversidad ocupan un lugar cada vez más central en la estrategia de las compañías, que avanzan hacia modelos más abiertos y comprometidos con las personas. En este sentido, el 60% de las empresas incorpora en sus plantillas a personas en riesgo de exclusión, el 84% aplica criterios inclusivos en su cadena de suministro y más de la mitad adapta sus productos o servicios para colectivos vulnerables.

En esta misma línea, las organizaciones fortalecen su apuesta por el bienestar y la responsabilidad social. El 89% impulsa medidas de conciliación personal y familiar, mientras que el 93% incorpora compromisos sociales y laborales en sus políticas de compra, promoviendo prácticas más responsables a lo largo de toda la cadena de valor.

El compromiso social también continúa ganando presencia en la gobernanza de las empresas, con un 71% que vincula sus objetivos sociales a los sistemas de retribución de la capa directiva y refuerza, con esta estrategia, su alineación con los criterios ESG.

Por otro lado, el documento destaca que la aplicación del nuevo marco regulatorio europeo de sostenibilidad, determinado por la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad (CSRD) está impulsando una mayor transparencia en la información que reportan las empresas. De media, las compañías reportaron 74 impactos, riesgos y oportunidades (IROs) materiales en el ejercicio 2024, de los cuales, cerca del 50% están vinculados a aspectos sociales.

Este informe examina la contribución social de 46 empresas durante el ejercicio fiscal de 2024 y ofrece a las compañías orientación sobre reporting y gestión de los aspectos sociales y buenas prácticas para afrontar los retos regulatorios y sociales actuales.

"OPORTUNIDAD REAL PARA REFORZAR LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL"

En rueda de prensa, la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz, ha destacado que "en un contexto de incertidumbre como el actual, integrar el impacto social en la estrategia se ha convertido en una oportunidad real para reforzar la competitividad empresarial".

"El Informe del Impacto Social de las Empresas es una fotografía rigurosa de cómo la empresa española apuesta precisamente por apoyar lo social como uno de los elementos estratégicos en las compañías, y un referente para entender hacia dónde avanza el tejido empresarial. Porque, en definitiva, necesitamos sociedades más fuertes y sanas para construir empresas más competitivas y preparadas para el futuro", ha añadido.

Sobre esta transformación de las empresas, la socia líder de Sustainability de Deloitte España, Concha Iglesias, ha destacado que "el futuro se decidirá con las empresas que apuestan por un enfoque diferente de hacer negocios, sustentado en la capacidad de proteger y desarrollar el capital humano y social, apostando por el crecimiento rentable y resiliente; a través de la captura del valor entorno a la descarbonización, la circularidad, el capital natural, las finanzas sostenibles y la construcción de cadenas de valor responsable".

"Hay un elemento común a estos nichos de valor, ninguno de ellos puede escalar sin transformar la forma en que gestionamos a las personas, las cadenas de suministro, los territorios y los usuarios. Lo social es el sustrato operativo que permite que estas transiciones ocurran" , ha afirmado.

La presentación también ha contado con la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, quien ha aportado la visión del legislador sobre el nuevo marco regulatorio. "Estamos en una fase crucial de la nueva legislatura europea, en la que debemos simplificar procesos sin renunciar a los principios que nos definen como proyecto común. La certidumbre regulatoria es esencial: no podemos cambiar las reglas a quienes están cumpliendo. El paquete Ómnibus es una señal clara de que las instituciones escuchan y trabajan junto a los actores implicados para construir un marco más ágil, más claro y más útil", ha precisado.

Durante la jornada se ha celebrado una mesa de debate con la participación del director de Cultura Corporativa de Banco Sabadell, Emili Pascual; el gerente de RSC de Ferrovial, Cristina Moral y el experto en Sostenibilidad de MAPFRE, Borja Vega, que ha permitido conocer de primera mano cómo estas organizaciones están integrando el impacto social en su estrategia empresarial y los aprendizajes que están acelerando su evolución hacia modelos más competitivos y responsables.