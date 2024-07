'En equipo, todos iguales', la campaña de Fundación ONCE y Fundación Legálitas para difundir los valores del deporte

Fundación ONCE y Fundación Legálitas presentan la campaña 'En equipo, todos Iguales' para difundir los valores del deporte

MADRID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE y Fundación Legálitas han presentado este viernes la campaña 'En equipo, todos Iguales', una iniciativa con la que ambas entidades quieren difundir los valores del deporte y la importancia de la reciente modificación del artículo 49 de la Constitución Española, que sustituye el término "disminuido" por la expresión "personas con discapacidad".

La campaña está protagonizada por los personajes de 'ON Fologüers', la serie animada de Fundación ONCE y ha contado con la participación del director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso; el director de Fundación Legálitas, Miguel Ángel Villanueva, y el director gerente del Comité Paralímpico Español (CPE), Alberto Jofre.

Coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, esta iniciativa quiere poner también de manifiesto la importancia de los valores deportivos a la hora de poder construir una sociedad "más solidaria, diversa, en igualdad de derechos y que evite la discriminación de las personas", como detallan sus impulsores por lo que sus protagonistas destacan valores como la superación, la unidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

En su intervención, Martínez Donoso ha puesto de manifiesto la necesidad "de llevar a cabo campañas e iniciativas que, como ésta, busquen promover valores que faciliten la construcción de una sociedad más solidaria y que fomenten la no discriminación".

Por su parte, Villanueva ha destacado el valor de una campaña que "defiende unos valores compartidos, promueve el esfuerzo, la solidaridad y apoya a nuestros mejores embajadores: los deportistas olímpicos y paralímpicos que se citen en París" mientras que Jofre ha remarcado cómo la práctica deportiva "tanto en alta competición como base, supone la consolidación de valores y facilita la integración social de las personas con discapacidad".

'ON Fologüers' es una serie animada impulsada por Fundación ONCE en 2016 con el objetivo de promover la normalización de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella.