Fangoria, Pablo López, Marlon, Funambulista, Huecco, Conchita o Rosana, en una nueva edición de 'Cadena 100 por Ellas' - CADENA 100

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fangoria, Pablo López, Marlon, Marlena, Vicco, Funambulista, Huecco, Conchita y Rosana conforman el cartel de la decimocuarta edición de 'Cadena 100 por Ellas', el concierto a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que tendrá lugar el próximo sábado 24 de octubre el Movistar Arena de Madrid.

Así lo han desvelado este viernes los locutores Javi Nieves y Mar Amate en '¡Buenos días, Javi y Mar!', el 'morning show' de Cadena 100. Las entradas para el evento ya están a la venta.

La embajadora especial este año es la cantante Leire Martínez, quien interpretará 'Quédate en su voz', el himno de 'Cadena 100 Por Ellas' en 2026 con el que se busca acompañar a todas las mujeres que han pasado o pasan por esta enfermedad y se escuchará por primera vez en directo durante el concierto.

Para quienes no puedan asistir de forma presencial, el evento también podrá seguirse en streaming a través de la web Cadena100.es, en el canal oficial de YouTube de la emisora y a través de la app de la emisora.