El Fondo de Impacto Social de Inclusión concede dos millones a Fundación Seira para impulsar la economía social

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MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por Cofides, ha concedido un préstamo de dos millones de euros a la Fundación Seira para ampliar la capacidad de su vehículo Seira Impuls Cooperatiu y facilitar el acceso a financiación a cooperativas y entidades de la economía social en Cataluña.

Este apoyo reforzará la actividad de la fundación, que proporciona préstamos participativos a largo plazo --de entre 20.000 y 400.000 euros-- para apoyar el crecimiento, la consolidación y la sostenibilidad de estas entidades, sobre todo, aquellas que tienen más dificultades de acceso al crédito tradicional. El vehículo ya ha financiado cerca de 40 cooperativas de trabajo y prevé ampliar su alcance en los próximos años, indica Inclusión.

Además, esta operación se complementa con una asistencia técnica de 220.000 euros para fortalecer la capacidad financiera y de gestión de las organizaciones apoyadas, así como para mejorar la medición y gestión del impacto de su actividad.

Este proyecto contribuirá a la creación y consolidación de empleo en la economía social, con un objetivo estimado de 440 puestos de trabajo, así como al refuerzo de los recursos financieros y la mejora de la gobernanza y el impacto en el medio ambiente de las entidades.

La operación se enmarca en los objetivos del Fondo de Impacto Social para impulsar la sostenibilidad financiera de la economía social y promover la inclusión financiera.

Tras la firma del acuerdo con el director general de Fundación Seira, Miguel Linde, la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, ha destacado que "el FIS es una clara apuesta por los modelos de economía social y de impacto". "Con esta operación, esperamos contribuir a un sector que agrupa a 127.532 empresas y entidades, representa el 11,1% del PIB y genera más de 2,25 millones de empleos en España", ha enfatizado.

Por su parte, la presidenta y consejera delegada de COFIDES, Ángela Pérez, ha señalado que "las cooperativas y empresas de la economía social desarrollan un papel clave en la generación de empleo inclusivo y sostenible". "A través del Fondo de Impacto Social, nos proponemos contribuir a que dispongan de financiación adaptada a sus necesidades y a sus objetivos de impacto, creando así una economía más inclusiva y resiliente", ha indicado.

Mientras, el vicepresidente primero de Seira, Jaume Oller, ha añadido que "la entrada del FIS representa un hito histórico que trasciende nuestras organizaciones para convertirse en un punto de inflexión para la economía social de todo el Estado". "Este gran éxito compartido puede ser el primer paso para desplegar una red de fondos territoriales liderados por la economía social que lleve el impacto social de las inversiones a todos los rincones", ha destacado.

El FIS ya ha aprobado operaciones por valor de casi 300 millones de euros desde su puesta en marcha en 2024. Este fondo, creado por el Gobierno a través de la adenda del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), está dotado con 400 millones de euros para fortalecer el ecosistema de impacto a través del apoyo a proyectos de inversión que generan un impacto social y/o medioambiental positivo y medible en España.