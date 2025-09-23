Fundación Abertis participa en el V Congreso de Reservas de la Biosfera como "referente" en protección medioambiental

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Abertis ha participado en el V Congreso Mundial de Reservas de la Biosfera organizado por el Programa Hombre y Biosfera (MAB) de la UNESCO, que se celebra en Hangzhou (China) del 22 al 26 de septiembre con representantes de más de 136 países, instituciones científicas, comunidades locales, empresas y gobiernos.

La entidad ha participado como "referente" de colaboración público-privada para la protección del medio ambiente, según ha informado en un comunicado. El encuentro ha reunido a la 'Red Mundial de Reservas de la Biosfera', entre las que se encuentra la 'Red de Reservas de la Biosfera Mediterráneas' (MedMAB) apoyada por Abertis, para consolidar prioridades, reforzar la colaboración y definir el 'Plan de Acción Mundial' para el futuro.

Este encuentro internacional, que se organiza cada diez años, sirve como plataforma para revisar los avances del Programa MAB, reforzar la cooperación entre países y agentes y aprobar el 'Plan Estratégico de Hangzhou', que definirá las prioridades globales del programa para la próxima década.

A lo largo del congreso, la Fundación ha indicado que también se puso de manifiesto la importancia de las redes temáticas, como la 'MedMAB', a la hora de alcanzar los objetivos de Naciones Unidas, ya que estas redes fomentan la cooperación interterritorial y promueven el rol de las reservas como laboratorios vivos para la sostenibilidad, el desarrollo económico local y el diseño conjunto de soluciones que puedan escalarse globalmente.

La Fundación Abertis asegura que ha estado presente en diferentes espacios dedicados al papel del sector privado y las alianzas innovadoras, y en los que el 'Centro Internacional para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas', que está auspiciado por la UNESCO, sirvió como "ejemplo" de colaboración público-privada, al ser un centro promovido y apoyado directamente por la Fundación.

A lo largo del encuentro, la presidenta de Fundación Abertis, Elena Salgado, destacó la visión que aporta una empresa privada, con una orientación clara hacia los resultados, una gobernanza más práctica y centrada en el terreno, con una visión integrada de los aspectos económicos y sociales.

De esta forma, Salgado manifestó que "las empresas privadas tienen la responsabilidad de ir más allá del cumplimiento normativo y lograr un cambio transformador que genere un impacto positivo medible en la naturaleza y la sociedad". "La Fundación Abertis promueve y financia el 'Centro Internacional para las Reservas de la Biosfera Mediterráneas', que opera bajo los auspicios de la UNESCO, y que coordina la MedMAB, que incluye 72 reservas en todo el Mediterráneo", añadió.

La Fundación ha indicado que este centro, "único" en su categoría y especializado en las reservas mediterráneas, es el eje de una red internacional que fomenta la cooperación científica y la gestión sostenible del patrimonio natural y cultural, lo que consolida el papel de España y de Fundación Abertis como referentes globales en colaboración público-privada.

Además, el centro coordina la 'MedMAB', de forma que fomenta la cooperación interterritorial e involucra a los miembros de las 'Reservas de la Biosfera' en los proyectos científicos que desarrolla. En estos proyectos, las 'Reservas de la Biosfera' actúan como laboratorios "vivos" para la sostenibilidad, el desarrollo económico local y la creación de soluciones escalables a nivel global.

Por último, la Fundación ha indicado que el Centro contribuye a la implementación del nuevo 'Plan de Acción Estratégico del MAB 2026 - 2035', lo que genera conocimiento científico aplicado para abordar los desafíos "clave" de las 'Reservas de la Biosfera Mediterráneas', como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el desarrollo socioeconómico sostenible.